La inspección técnica de las fachadas de Zamora, en manos de las comunidades de vecinos

El encargo de un informe técnico sobre el material utilizado en la construcción de fachadas, especialmente si se trata de fachadas ventiladas, es lo aconsejable para que las comunidades de vecinos, competentes para llevar a cabo esta medida de seguridad, descarten cualquier riesgo de incendio de las características del que redujo a escombros los dos edificios en Valencia y se llevó por delante la vida de diez personas.

Así lo recomiendan los expertos del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Zamora, expone el concejal del PSOE de Seguridad Ciudadana, David Gago, quien recomienda a titulares de pisos y de viviendas unifamilares "que soliciten a las empresas el documento sobre características y calidad de los materiales utilizados en su construcción".

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Los datos que manejan los Bomberos de Zamora, que atienden una media de 50 incendios en viviendas al año, la mayoría de escasa entidad, "indican que no hay inmuebles en la capital recubiertos con materiales de ese tipo, en principio", concreta David Gago. El edil tiene constancia de que "sí existen construcciones, unifamiliares por lo general, revestidos con elementos cerámicos, con ladrillo enganchado a la fachada, y lana de roca para aislar el material que se recomienda porque no prende".

Bomberos de Zamora / Ana Burrieza

Los aislantes inflamables, prohibidos desde 2006

El análisis de esos elementos será esencial para "saber qué riesgos pueden derivarse", agrega el también teniente de alcalde. Gago precisa que "todos los edificios levantados en Zamora capital después de 2006 tienen que ajustarse a la nueva normativa aprobada en ese año. Una Ley que prohíbe usar aislantes inflamables, que al derretirse gotean y propagan el fuego, y material metálico en el revestimiento de las fachadas ventiladas.

PI STUDIO

"El aluminio como el de los edificios de Valencia a 200 grados de temperatura se funde y salta", extiende las llamas, especifica el jefe de Bomberos de Zamora, José Luis Borrego Isidro. El jefe del Parque de Bomberos de la capital, José Luis Borrego Isidro, puntualiza que esa limitación no garantiza al cien por cien que no exista algún caso, especialmente en las edificaciones del plazo en el que podía existir cierto vacío legal hasta que se aplicó esa nueva norma. De ahí la importancia de "acudir al asesoramiento técnico si no existe la certeza de que se han usado materiales que no acaban siendo una antorcha", como ocurrió con la fachada sandwich de los dos edificios de Valencia, apunta el concejal.

Bomberos de Zamora / Ana Burrieza

Trajes para intervenir a 500 grados y poder auxiliar a personas

El traje de un bombero para sofocar incendios estructurales (en edificios, casas o naves) permite a los efectivos de Zamora trabajar a temperaturas de hasta 500 grados entrando a gatas en el habitáculo y controlando el fuego con pulsaciones cortas y abiertas de agua para restarle temperatura. El control del agua en el interior de los inmuebles incendiados es fundamental en esas temperaturas tan elevadas para impedir que se convierta en vapor, elemento que puede extender el fuego.

Trajes de los bomberos de Zamora / Ana Burrieza

Ese traje de última generación permite, incluso, entrar y salir, permanecer segundos dentro de la habitación en llamas, cuando el incendio alcanza la temperatura máxima, los 800 grados. Ese fue el caso del rescate de la pequeña Évelin en un cuarto piso de la avenida de Galicia, una intervención de los bomberos de Zamora en la que primó salvar la vida de la niña, a riesgo de perder la propia. Los trajes quedaron inutilizados.

PI STUDIO

Una nueva escala para rescates en altura y apagar las llamas

Los 55 funcionarios del Parque de Bomberos disponen del equipamiento personal y de maquinaria de última generación para la extinción de incendios, una inversión que se acaba de incrementar en un millón de euros con la adquisición de una escala para intervención en vertical. Una vehículo imprescindible para rescatar a las personas atrapadas en edificios en llamas y para sofocar el fuego desde el exterior a la menor distancia posible de la fachada, explica el concejal de Seguridad Ciudadana. Esta nueva adquisición del Ayuntamiento sustituye a la más antigua de las dos que están en activo, a la que tiene 40 años.

Bomberos de Zamora / Ana Burrieza

El jefe de Bomberos recuerda la función esencial de este vehículo para atajar el incendio ocurrido en Valencia, "un caso muy raro porque fue un incendio exterior, propagado a través de la fachada, cuando siempre son en el interior, por donde atacamos el fuego", se puede propagar a toldos y persianas, a lo sumo. "En Valencia, los bomberos iniciaron la intervención por dentro porque iban a apagar el incendio de un piso. Aunque no se les viera, allí estaban".