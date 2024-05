"La maldad siempre ha provocado una gran fascinación en las personas"

La periodista Gemma Carrasco presentó ayer en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA su primera novela, "La vida improbable de Alicia B.", y analizó la pasión del público por este género, además del reciente auge de los "true crime" en la televisión, desde su experiencia como periodista televisiva.

–Después de un año con Alicia Bretaviello, ¿qué le debe a este personaje?

–Sobre todo, el haber cumplido algo con lo que soñaba desde cría. Siempre he escrito y tenía muchas ganas de hacer algo largo, así que ver que lo he conseguido me da muchísima satisfacción. Y luego, también percibir y recibir de la gente que mi historia les ha entretenido y les has gustado. Ese ya es el remate final.

–Aun siendo un sueño infantil cumplido, ¿no fue un salto al vacío lanzarse en estos momentos al mundo editorial?

–En cierto modo, en lo personal sí lo fue, porque ha hecho que me exponga más. Aunque soy periodista, desarrollo mi profesión en la televisión detrás de las cámaras y arropada por todo un equipo, así que esto en un proyecto más íntimo. También ha sido una forma de conocer este mundillo de los libros, ya que tenía el objetivo claro de finalizar la novela y atreverme a publicarla.

–¿Lo de que fuera una novela negra lo tenía claro antes de comenzar?

–A mí siempre me ha gustado este género. De hecho, el primer libro que leí fue de la colección de Los Cinco, de Enid Blyton, que se puede considerar novela juvenil de género negro, ya que se trata de desentrañar un misterio. Me entretiene mucho, porque escribir este tipo de novela hace que tengas que componer un puzle y encajar piezas. Te adentras en la maldad, algo que creo que es fascinante para cualquiera, ese querer entender por qué las personas pueden mentir, robar e incluso matar. Eso sí, tenía desde el principio un aspecto claro: que la protagonista no fuera ni periodista, ni detective ni policía.

Zamora. Club LA OPINIÓN con Gemma Carrasco, periodista, autora del libro La vida improbable de Alicia B / José Luis Fernández / LZA

–¿Cuál era la razón?

–Quería alguien muy común: una chica que trabaja en una gestoría, a punto de casarse y con una vida ordenada, que no lee novela negra ni ve series de crímenes (risas). Ella inicia una búsqueda que termina convirtiéndose en una investigación y eso era un reto para mí, porque si has leído mucha novela negra y has visto muchas series, al final manejas conceptos escuchados a expertos, investigadores y policías. Pero yo quería a alguien alejado de todo eso. La protagonista tiene una necesidad vital movida por la culpa y la soledad de descubrir una verdad y esa verdad se va convirtiendo, a medida que avanza la novela, en una investigación cada vez más trepidante, puesto que los lectores y los escritores de este tipo de novelas buscan ritmo y tienen que contar una historia que enganche.

–¿Esa elección de protagonista le complicó mucho la trama?

–En cierta medida, puesto que un policía o un periodista tienen recursos para investigar, mientras que alguien que no pertenece a ninguno de estos mundos no sabe ni lo que tiene que preguntar y se va moviendo hasta que logra una información que hace que su vida salte por los aires.

Como en casa

–Con lo que sí que habrá estado más cómoda es con haber ambientado la historia en su Irún natal.

–Más bien está inspirada en la ciudad en la que yo he nacido y vivido hasta los 18 años, porque si yo ponía que era Irún, me iba a exigir una descripción muy rigurosa. Voy mucho por allí, pero tengo una idea de la ciudad basada más en los recuerdos, algo más sentimental, y eso me da una mayor libertad para escribir. Una ciudad que está en una frontera es magnífica como escenario para cualquier novela, al estar de alguna manera como entre dos mundos, con características peculiares que enriquecen a la hora de escribir. Me parecía un lugar adecuado para colocar a mis personajes.

Zamora. Club LA OPINIÓN con Gemma Carrasco, periodista, autora del libro La vida improbable de Alicia B / José Luis Fernández / LZA

–¿No se planteó hacerlo en una ciudad más grande?

–Habría podido ambientarla en Madrid, por ejemplo, pero una ciudad pequeña te da un escenario más ajustado, donde apellidarse de una manera significa una cosa y donde la gente sabe de la vida del vecino, lo que aporta otros elementos. Me parece que Irún puede ser una ciudad muy literaria.

De la televisión a la literatura

–¿Le fue complicado pasar del lenguaje audiovisual de su profesión a uno más literario?

–Pues la verdad es que me dicen que se nota la influencia de la televisión, por ejemplo, con los capítulos terminando en alto. Y algún amigo también ha notado que he trabajado en la radio, por las descripciones tan detalladas de la novela. Además, intento también hacer frases muy cortas y colocar muchas comas, como se hace en la radio para respirar. De hecho, uno de los ejercicios de corrección de la novela que hice fue leerla en voz alta para ver que la narración fluía.

–Tras un año en el mercado, ¿valora llevar la historia de Alicia B. a la televisión?

–El lenguaje utilizado no ha sido buscado, sino que ha influido por mi trabajo. Si llegara ese proyecto televiso, sería bienvenido, pero ahora estoy centrada en mi segunda novela.

Zamora. Club LA OPINIÓN con Gemma Carrasco, periodista, autora del libro La vida improbable de Alicia B / José Luis Fernández / LZA

–¿Le ha gustado tanto la experiencia que repite?

–Sin duda, después de haberme enfrentado a la novela como relato largo, donde tienes que escribir de otra manera, construyendo los personajes con mucho detalle, y haber aprendido tanto, tengo ganas de terminar la segunda, aunque aún queda trabajo por delante.

–¿La revisión será lo que más tema?

–Reconozco que es algo terrible, y más en este tipo de novelas, que tienen una trama tipo puzle. Puedes leerla hasta tres veces y en la cuarta descubres que algo no encaja. Pero en esta ocasión ya tengo algunos trucos para no perderme tanto.

Unas tramas que fascinan

–¿Cuál es el secreto del éxito de la novela negra?

–La mayor parte del género negro tiene mucha acción y esto engancha a los lectores, que lo agradecen ahora que es tan difícil que nos concentremos y dediquemos nuestra atención a algo que supone un esfuerzo, como es la lectura. Creo que la novela negra lo facilita, aunque es cierto que hace años los que leíamos este género casi lo ocultábamos.

–¿Y por qué considera que ahora está tan en auge los denominados "true crime" en la televisión?

–Precisamente mi trabajo actual es en Cuarzo Producciones, que ha realizado varios documentales de este género. Creo que el éxito de los "true crime", lo que antes denominábamos sucesos, se debe a la fascinación que produce en las personas la maldad. Se trata de desentrañar e investigar qué va a ocurrir, así que también te atrapa. Y si le sumas el "boom" de la literatura negra de los países nórdicos hace unos años, son tres elementos fundamentales que han influido en este auge.

