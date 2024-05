Pacientes de Zamora, "desesperados" por la falta de bolsas para la orina

Pacientes de personas que orinan a través de una sonda se muestran "desesperados" por la alarmante carencia de bolsas donde recoger las excreciones que salen del tubo. La situación lleva tiempo siendo difícil pero ahora está empeorando, indicaron a este diario algunas de las familias afectadas, que se ven obligadas a "peregrinar" por las farmacias para ver si hay suerte y pueden encontrar los paquetes de 30 unidades donde vienen las preciadas bolsas.

Hay distintos modelos, fundamentalmente para que las personas con sonda puedan llevar en la pierna durante el día o bien por la noche, pero es que "no se encuentra ninguna", afirman los familiares de un elemento que se adquiere con receta, cuando hay, claro.

La alternativa de Internet es menos segura y más cara, además de que también presenta dificultades, por lo que los familiares de los pacientes afectados hacen un llamamiento para que se solucione este problema.

La falta de medicamentos y productos sanitarios es un problema desgraciadamente habitual, aunque normalmente se dispone de alternativas, caso que no ocurre con las bolsas de orina.

Agencia del medicamento

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya publicó en febrero que desde finales del año pasado se venía detectando "un problema de suministro a nivel europeo de bolsas de recogida de orina de varios fabricantes que está afectando a la disponibilidad de estos productos sanitarios también en España". La carencia de bolsas de orina se debe "al cierre de una planta de fabricación situada en Europa que suministraba a varias empresas fabricantes de diferentes marcas de bolsas de orina. Esta situación ha provocado, a su vez, una demanda mayor a otros fabricantes en el mercado español".

La Agencia "ha contactado con las empresas fabricantes de bolsas Tecnoclinic, Jolfamar, Hollister Incorporated, Corysan S.A. y Coloplast A/S, así como con otras empresas comercializadoras de estos productos (B.Braun Medical S.A., Prim S.A., Fleming Comercial S.A. y Peroxfarma S.A) para buscar alternativas y soluciones a esta situación. Los fabricantes han incorporado nuevas líneas de fabricación para incrementar gradualmente la capacidad de producción y cubrir las necesidades de los pacientes en España. No obstante, hay que tener en cuenta que la implementación de estas medidas lleva su tiempo, por lo que no es inmediata".

En un segundo comunicado, la Agencia aseguraba que "están entrando en el canal farmacéutico español más de un millón de bolsas para su distribución a pacientes". Sin embargo, la realidad es que el suministro de bolsas no está ni mucho menos normalizado, a tenor de lo que indican los pacientes en Zamora. Las empresas farmacéuticas no están obligadas a suministrar este tipo de productos, aunque creen que podrán responder.

