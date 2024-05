"En mis creaciones están presentes los árboles de la Sierra de la Culebra"

El artista Javier Ortas expone nuevamente en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida sus últimas creaciones plásticas donde crea tan solo con su imaginación. Este artista es un enamorado de la naturaleza y de las lagunas de Villafáfila y de la Sierra de la Culebra.

–Usted exhibe una serie de obras en la ciudad, ¿qué se puede contemplar en esta nueva muestra?

–La muestra que se puede ver estos días en la sala de arte Espacio 36 es muy atractiva por la variedad de temas que se trata. Además, el público va a encontrar un mensaje distinto en cada una de las obras porque son creaciones generadas desde lo imaginado, desde sentimiento y desde el impulso de hacer cada una distinta, sin mirar nunca a la que has hecho antes. Se pueden ver obras producidas en los últimos tiempos. Son obras que invitan al optimismo porque son escenas alegres, que intentan transmitir energía positiva en estos tiempos en los que no todas las cosas son tan buenas. Al menos que el arte sirva para alegrarnos un poco.

–Fija su atención en escenas de la vida cotidiana e incluso en momentos familiares.

–Efectivamente. Las obras que pinto las hago sin ningún modelo, partiendo de la nada. Me encanta observa en la calle, en el día a día escenas que nos transmiten algo, ver cosas que nos transmiten impulsos positivos.

–¿Algunas se basan en experiencias vividas en primera persona?

–En algunas de las obras hay algunos momentos vividos por mí como puede ser el cuadro protagonizado por dos perritas que tuve cuando residí en México, me vino su recuerdo y quise hacerle una obra. No obstante, en general es todo es totalmente inventado. Las personas que aparecen en las escenas no existen, no son nadie en concreto, ni alguien que yo haya visto, sino que están creadas de mi imaginación.

Natalia Sánchez

–Usted trabaja en acuarela sobre papel, ¿qué trabajo previo efectúa en cada creación?

–Yo me imagino algo en concreto y lo que voy haciendo son una serie de esbozos muy concretos. A partir de ellos, me voy guiando para hacer una obra completa. Estos esbozos me propician el poder elegir mejor el encuadre o la composición que deseo. Aunque sea un motivo que no exista, el boceto te va guiando para que la obra original quede como uno realmente desea.

–¿Cómo llega al uso de la línea que es una de las características de su estilo?

–Ha sido con el paso de muchos años de trabajar sin copiar nada, sin mirar ningún modelo solo con la imaginación uno obligatoriamente tiene que establecer un lenguaje, una manera de pintar porque no ves lo que pintas. Fui estirando las pinceladas, fui seleccionando colores fuertes, fui haciendo que los rostros perdieran sus facciones… todos los elementos se van adaptando al hecho de que uno no utiliza ningún modelo. Tú vas estableciendo un propio lenguaje que en mi caso corresponde a las líneas de colores y por el juego entre ellas, porque todas tienen un sentido y sirvan para darle a lo que se mira una perspectiva distinta. Todo tiene un sentido que se ha ido estableciendo con el discurrir de los años.

UNA PAREJA CONTEMPLA LAS OBRAS DE JAVIER ORTAS EN LA GALERIA DE ANGEL ALMEIDA / J.L.F.

–¿Siempre con la acuarela?

–Hace mucho tiempo que únicamente empleo esta técnica. Me fascinó, me enamoré y sigo fiel a ella.

–Lograr esas líneas conlleva también un bagaje.

–La técnica de la acuarela es compleja. Es un medio muy diluido, cuesta mucho controlarla y tener la precisión de la pincelada hace mucha práctica y mucho tiempo y tener un buen pulso, si duda, es fundamental. (Risas).

–¿El público valora esos "kilómetros" de pintura que ha recorrido hasta conseguirlo?

–Hay público que se queda con la primera impresión de las líneas y los colores fuertes y luego existe un público más conocedor que sí valora la precisión del trazo y el trabajo técnico que lleva asociado muchos años de trabajo.

–El color representa otro elemento definitorio de su hacer creativo.

–Ahora me costaría mucho trabajar sin colores fuertes. No sabría decir el motivo, pero los colores fuertes son imprescindibles al igual que la luz y la armonía. Quizá también se deba a que durante un tiempo viví en México, donde los colores de las casas son muy coloristas, o simplemente la alegría y la forma de ser uno.

JAVIER ORTAS EN LA GALERIA DE ANGEL ALMEIDA / J.L. Fernández

–La naturaleza está presente, de alguna manera, en todas sus obras.

–Es de los temas que más me gusta porque donde más cómodo estoy es al aire libre. Me gusta mucho salir a la calle, percibir el sol e ir al campo… siempre me han apasionado las plantas y los animales y creo que eso se plasma en casi todas mis pinturas.

–Usted es un apasionado de las lagunas de Villafáfila.

–Es uno de los rincones que más me gusta de Zamora, de España e incluso diría que del mundo. Es un espacio privilegiado. Es un espacio maravilloso para ver aves y tiene una importancia internacional tremenda. Es un tesoro natural que es imprescindible proteger. Es una gozada ir y observar miles de aves. Me encanta. También otro espacio que visito mucho es la Sierra de la Culebra. Fue muy triste la gran tragedia medioambiental vivida hace casi dos años. Como he ido muchísimos años a ella, no quería ir a ver los bosques quemados, me apenaba mucho. El regresar fue realmente duro porque son bosques que he paseado y disfrutado. Recientemente he ido y comprobado que la naturaleza se está recuperando. He visto muchos lugares que están rebrotando con estas lluvias primaverales. Ha mejorado mucho la situación. Siento que la esperanza está ahí y que en unos pocos años tendremos otra vez una Sierra de la Culebra atractiva para visitarla porque ¡ya lo es ahora mismo!

–¿Algunos de esos árboles de la Sierra de la Culebra los ha pintado?

–Estoy seguro de que algunos de los árboles que pinto son de esa sierra porque como todo lo hago con la imaginación seguro que la experiencia previa, y esas visitas a la Culebra está en mis obras.

Suscríbete para seguir leyendo