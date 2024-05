Jorge Rafael Cáceres, director del Conservatorio Profesional Miguel Manzano: "Pretendemos que en el Conservatorio de Zamora se imparta música moderna"

El músico Jorge Rafael Cáceres es el director del Conservatorio Profesional Miguel Manzano un centro que esta semana, además de las habituales clases, realiza varias actividades adicionales.

–Esta semana tienen muchas actividades. La primera corresponde a una jornada de puertas abiertas.

–Es una actividad que no se había hecho en los últimos años, quizá porque no encontrábamos una manera para encauzarla. Este año se nos ha ocurrido que sea yo quien recoja los chicos en la sala polivalente del centro, mientras que los profesores dan clases. Les explicaré brevemente lo que es la enseñanza musical y los instrumentos que hay y daremos un paseo por todas las aulas que estén ocupadas y, con permiso de los profesores, verán los instrumentos sobre el terreno.

–Por lo tanto más orientada a los futuros alumnos...

–Es una actividad para todos, tanto para padres como para futuros alumnos, que verán cómo se funciona en las clases. También conocerán una clase de banda elemental, las clases de cuerda...queremos que las familias entiendan que el conservatorio es un centro abierto donde puede acudir y asistir a las clases. Para mí es importante que los alumnos quieran venir a estudiar en el conservatorio porque es muy importante para la educación integral de un muchacho tener la música como un método de juego y de aprendizaje. En el conservatorio los primeros años son muy lúdicos, es posible que te presten un instrumento para poder empezar y los chicos descubren a niños que tocan con ellos, hacen amigos y es un sitio donde la educación es muy cuidada porque el nivel del profesorado es alto y la matrícula es muy barata.

–¿Cuánto puede suponer el primer curso?

–140 euros el curso completo, que se puede pagar en tres veces. Para las familias que no tienen un nivel económico muy alto existen instrumentos de préstamo, la matrícula es muy barata y se prorratea. Cuando un niño empieza puede acceder de una manera casi gratuita. A partir de profesional puede subir algo la cuota, pero se pueden solicitar becas de la Junta que hacen que te salga el curso gratuito. Los interesados en matricularse tienen que acceder a la web del conservatorio Miguel Manzano, donde te indican todos los pasos a seguir, o llamar al conservatorio en horario de mañana hasta el próximo 15 de mayo.

–Este viernes 1.100 escolares de toda la provincia, repartidos en dos pases, asistirán a un concierto didáctico en el Ramos auspiciado por el centro.

–La actividad está dirigida a niños de 8 a 11 años. Este año nos ha sorprendidos la alta participación porque ha tenido muy buena acogida. El año pasado iniciamos en este formato más grande para traer a los colegios al Teatro Ramos Carrión. Nos parecía que tenía poca repercusión cuando nosotros acudíamos a los colegios y la sorpresa ha sido que este año han salido todavía más alumnos que en años anteriores. Han respondido muy rápido y vienen de toda la provincia.

–¿Qué supone para el centro que se hayan llenado los dos pases rápidamente?

–De alguna manera las cosas que estamos haciendo desde el centro interesan y van en una buena línea. Nosotros cuando este curso nos hemos encontrado que se ha completado con 1.100 escolares en dos sesiones. Nos ha ilusionado porque de, alguna manera, estamos dando con algo que interesa y, sobre todo, a los colegios de toda la provincia y que los centros educativos tengan como referencia este tipo de actuaciones, que las marquen en su calendario de curso, para el conservatorio resulta muy importante, ya que supone mantener una relación que antes no se tenía con los centros de educación primaria y con los colegios e institutos, cuyos alumnos no tienen la oportunidad de escuchar música en directo. De lo que se trata es de llevar la música a los colegios. Hemos he entrado a través de las pantallas y ahora ya tenemos la sensación de que el conservatorio lo empiezan a sentir como algo suyo.

–Lo cual resulta muy relevante.

–Efectivamente porque asisten los colegios de la capital que, hasta ahora siempre se piensa por cercanía en ellos, pero es una iniciativa que conlleva una responsabilidad muy grande porque vienen niños de zonas, como desde Sanabria, desde donde los centros flotan el autobús costeado por ellos y lo que nos dijeron posteriormente el año pasado es que había sido una experiencia muy grata para ellos. De hecho, muchos de ellos repiten.

–Y repiten con Quique mago.

–Quique es un profesional como la copa de un pino, que combina la faceta de mago con el tocar el violín, por lo que es un espectáculo muy redondo.

–¿Cuál será el hilo conductor?

–En este caso diferentes piezas del repertorio clásico. El pasado año fue la música contemporánea y en esta ocasión va a ser un repertorio mucho más conocido por los chicos. También se subirán al escenario cerca de una veintena de profesores del centro y también varios alumnos del centro.

–¿Por qué se unen alumnos por primera vez?

–Hemos querido integrarlos dentro de grupo. Hasta ahora no se había contado con ellos porque tiene horario lectivo de mañana. Nos apetecía porque son alumnos que tienen un alto nivel y queríamos que se sintieran partícipes de una actividad que es tan importante para el centro. Son alumnos que tocan el violín y el chelo, a lo que sumarán clarinete, saxofón, trombón, trompa, fagot, contrabajo, piano y percusión. Hemos hecho un pequeño ensemble de instrumento con profesores del centro en colaboración con el CFIE, que siempre nos apoya.

–Ese curso han estrenado las nuevas especialidades de guitarra eléctrica y también de bajo eléctrico.

–Hemos apostado por ellas y están funcionando muy bien con muy buena demanda. Contamos con excelentes profesores, como Víctor Antón un músico muy conocido en Zamora. No se accede en primero de elemental sino que cuando se está en primero de profesional. Hace dos años también implantamos etnomusicología que también está funcionando muy bien con Chema Mezquita, que estudió con Miguel Manzano en el superior. Han efectuado actividades dentro y fuera del centro muy interesantes.

–De cara al curso 2024-25 ¿qué desean implantar?

–Nuestra idea sería, si en Valladolid nos lo aprueban, el itinerario de música moderna que sería para quinto y sexto de enseñanza profesional. Brindaría nuevas especialidades en un conservatorio que solo daban repertorio clásico, que los alumnos que están en el centro o procedentes de fuera, puedan cursarlo. Supondría que el alumno en quinto o sexto cogería asignaturas que le podrían abrir su camino hacia un conservatorio superior de jazz o de música moderna o bien hacia un conservatorio de música clásica, pero dar más opciones. Junto a bajo y guitarra eléctrica hemos solicitado saxofón, viola, piano y percusión. Queremos que el conservatorio se abra a la música moderna.

–¿Hay algún centro en Castilla y León que lo haya implantado?

–No, en caso de ser aprobado, sería el primero en tenerlo de la comunidad en tenerlo. El equipo directivo desea que los alumnos sientan que tiene cualquier opción para estudiar dentro de su propia casa. Seguro que hay alumnos que se han planteado la música de una manera no tradicional, pero para estudiarla se tienen que ir a vivir a Madrid y si cursan los estudios desde elemental y grado medio en Zamora, tendrían esa nueva puerta abierta en el grado superior.

–Las obras del Conservatorio de Zamora se retrasarán, al menos un año, por la decisión de la constructora de abandonarla.

–La construcción de un conservatorio es algo muy relevante para una ciudad y resulta una apuesta clara de la Junta de Castilla y León que debe de intentar concluirse lo antes posible. La parte educacional funciona un poco al margen. Nosotros trabajos y funcionamos con lo que tenemos cada curso escolar.

