Las obras del Conservatorio de Zamora se retrasarán al menos un año por la "espantada" de la constructora

La empresa adjudicataria de la obra del nuevo Conservatorio de Música de Zamora que se construye en el recinto de la Universidad Laboral, Geoxa General de Construcciones S.L. ha comunicado a la Consejería de Educación su "decisión unilateral de abandonar la obra". Se certificaba así la peor de las hipótesis para explicar la razón por la cual las obras del Conservatorio no avanzaban desde el mes de febrero, cuando se produjo la retirada de material de la zona.

En aquel entonces la Consejería aún no sabía nada de las intenciones de la empresa e incluso seguía creyendo que los trabajos iban para adelante, debido a que se había certificado obra muy recientemente, en enero.

Sin embargo es evidente que desde entonces no hay nadie ahí trabajando, aunque en los últimos tiempos sí se han visto las puertas abiertas y la presencia de una furgoneta con algún operario, pero sin avance de las obras.

La Consejería de Educación está estudiando la documentación presentada para comunicar a la empresa las sanciones que correspondan y que ésta tome la decisión final. Hasta el momento se ha ejecutado algo más de 25% de la obra.

Carriedo dice que el Conservatorio se hará

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, explicó que no es la única obra de la comunidad donde la empresa adjudicataria ha desistido, normalmente por un problema de desviación de costes que hace que las firmas no consideren rentable continuar con la contrata. Eso sí, una situación de estas supone un importantísimo problema para todo el mundo, como se está demostrando en la obra del Museo de Semana Santa de Zamora, parada hace más de un año y que todavía no ha salido de nuevo a licitación.

Y es que ahora hay que acordar la sanción que se aplica a la empresa, pagarle la parte que tiene ejecutada, volver a realizar un nuevo proyecto adaptado con la parte que queda por ejecutar, volverla a sacar a licitación, normalmente por un importe mayor y encontrar nueva empresa que ejecute los trabajos.

Nadie puede dar plazos, pero no es fácil que se resuelva todo este asunto en menos de un año. Y esperando que no se judicialice el asunto y se vaya a varios ejercicios.

El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, aseguró, no obstante que, haya el retraso que sea, "garantizamos la financiación para estos proyectos, la que sea precisa".

Y es que hay también otro tercer gran proyecto, el del Centro Cívico de Zamora, cuyas obras están paradas, aunque en este caso no sería porque la empresa se vaya a dar a la fuga sino porque no les llegan los materiales que necesitan, indicó recientemente la delegada de la Junta, Leticia García.

El Fantasma del Palacio de Congresos

Con una inversión de 16 millones de euros, la idea es que las obras estuvieran listas en la primavera de 2025, aunque incluso el presidente Mañueco señaló que la Junta iba a intentar agilizar los plazos. Ahora mismo habrá suerte si para la primavera de 2025 se pueden reiniciar los trabajos de construcción.

Es, por cierto, la misma zona donde en 2008 se iniciaban las obras para construir un Palacio de Congresos para Zamora, gracias al acuerdo entre Ayuntamiento y Junta, valoradas en 15 millones de euros para un inmueble de nueve mil metros cuadrados. Las obras comenzaron, pero duraron poco. La crisis de Teconsa, que formaba UTE con la empresa Basante, supuso el fracaso del proyecto, que nunca superó este bache, lastrado por sucesivas crisis económicas que lo hacían ya inviable. El intento dejó un escandaloso agujero, años después soterrado y tres millones de euros tirados a la basura.

El proyecto del Conservatorio, sin embargo, suponía una salida más que digna al proyecto que recuperaba además el teatro de la Universidad Laboral. La Junta aseguró este jueves su compromiso total para sacar el proyecto adelante.

Suscríbete para seguir leyendo