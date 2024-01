El Museo de Baltasar Lobo expondrá 230 obras en 500 metros cuadrados en el Ayuntamiento viejo de Zamora

Próximos pasos

Una vez finalizada la comisión de estudio para elegir la ubicación, y tras la espantada que dieron los grupos de la oposición a la última de las reuniones para plantear las conclusiones porque sospechaban que la decisión estaba tomada de antemano, los planteamientos de IU y PSOE, como únicos asistentes a la última reunión, se elevarán ahora a la comisión de Cultura que se celebrará este mismo mes. Una vez dictaminado el asunto en esa comisión, en la que IU y PSOE tienen mayoría, el equipo de Gobierno municipal tendrá vía libre para licitar las obras de adecuación del ayuntamiento viejo. Para el inicio de los trabajos habrá que esperar al traslado de la Policía Municipal a Cristo Rey, previsto para este mismo año.

El proyecto museístico diseñado para Baltasar Lobo en el edificio que actualmente hace las veces de cuartel de la Policía Municipal, en la Plaza Mayor, permitirá mostrar unas 230 obras del escultor de Cerecinos de Campos en unos 500 metros cuadrados expositivos, de los más de 600 que ocupa el inmueble de la Plaza Mayor. Frente a ello, la sala específica que se dedicaría a la colección permanente del artista no llegaría a los 300 metros cuadrados en el Castillo. Ese argumento fue esgrimido este martes por la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, para decantarse por el ayuntamiento viejo como nueva sede museística y desmontar las acusaciones de falta de espacio en la actual comisaría local.

Aunque se trate de una verdad a medias, ya que el proyecto del Castillo suma a los 268 metros cuadrados de la exposición permanente, otros 203 de un espacio flexible y 262 más de corredores aprovechables para mostrar algunas de las esculturas, la edil de IU ofreció además otra justificación de mayor peso, como es la económica y la relativa a los plazos de ejecución del proyecto.

El centro de arte de Baltasar Lobo del Castillo tendría un coste de cerca de diez millones, su mantenimiento se elevaría a un millón de euros anuales y no sería realizable en el corto plazo, ya que a las trabas que pudiera poner Patrimonio se suma el problema de la financiación que requeriría de otras administraciones, que sería necesario negociar previamente. En cambio, el proyecto del ayuntamiento viejo dispone ya de un anteproyecto museístico y de obras, por lo que la licitación de la actuación para adecuar el edificio de la Plaza Mayor a su nueva función podría iniciarse este mismo año, cuando está previsto el traslado de la Policía Municipal al antiguo Banco de España de la Plaza de Cristo Rey.

Su menor coste de mantenimiento permitiría destinar más dinero al fin principal de la Fundación Baltasar Lobo, el de difundir la obra del escultor y darla a conocer con actividades complementarias, según expuso María Eugenia Cabezas. "Parece que el modelo de museo a nadie le importa, no se plantean como dinamizar y dar a conocer" a Lobo, argumentó la concejala, que agregó que crear un gran centro de arte contemporáneo "no era el objetivo y excede las de las posibilidades de financiación para el mantenimiento y para una programación estable", además de que no sería realizable "en el corto plazo" y existe el riesgo de que "acabe convirtiéndose en un mausoleo de piezas" en vez de en un "museo vivo".

Por su parte, el portavoz municipal socialista y primer teniente de alcalde, David Gago, también reconoció que la opción del ayuntamiento viejo es "financieramente sostenible" y "satisfactoria y viable" para la ciudad. "Seguimos pensando que el ayuntamiento viejo no es la mejor solución pero tras escuchar a los expertos hemos comprobado es viable museísticamente hablando y es el mismo espacio expositivo para Lobo que el planteado en el Castillo", declaró Gago, que también justificó la opción del actual cuartel de la Plaza Mayor por no demorar diez años más el museo y por las trabas que podría tener el proyecto del Castillo. Gago, que fue blanco de las críticas de los grupos de la oposición por su cambio de postura, recordó que ellos también han modificado su punto de vista de hace unos meses, ya que el PP defendió en las elecciones el Consejo Consultivo como sede museística, Zamora Sí el edificio de la antigua Diputación Provincial y Vox ni se había pronunciado sobre la ubicación.

Zamora Sí alerta de que la fortaleza puede acabar en ruinas

El concejal de Zamora Sí Eloy Tomé afeó al PSOE que se haya saltado sus supuestas líneas rojas para plegarse a lo que quería Guarido desde el principio a cambio de un sillón" pese a que "no es lo mejor para el desarrollo de la ciudad". A su juicio, la excusa del presupuesto no es válida cuando se ha demostrado que en grandes proyectos, como en el del Museo de Semana Santa, se puede encontrar financiación de otras administraciones. Para Zamora Sí la elección del ayuntamiento viejo "evidencia la falta de ambición" del equipo de un Gobierno municipal que "piensa en pequeño y que cierra las puertas con esta decisión a una gran oportunidad". Además, el proyecto planteado por los expertos y apoyada por la Asociación Amigos de Baltasar Lobo y los colegios profesionales de llevar el museo al Castillo ayudaría a resolver "el deterioro del Castillo, que acabará en ruinas si no se realizan labores de mantenimiento y restauración".

Vox rechaza que la "excusa" del presupuesto sea válida

Vox expresó sus sospechas de que la creación del grupo de trabajo fue "una estrategia para blanquear el cambio de postura" del PSOE y para convencer a la ciudadanía de la decisión "tomada previamente por el señor Guarido". Recordó que los expertos que han pasado por la comisión han recordado que el Castillo necesita "urgentemente una intervención para mantener y frenar su completo deterioro", por lo que el edificio en la fortificación medieval daría "un entorno inmejorable" al museo y a la vez permitiría preservar el Castillo y dinamizar el casco histórico. El portavoz municipal de Vox, Javier Eguaras, advirtió que la elección del ayuntamiento viejo por parte del equipo de Gobierno municipal "no puede servir de excusa para no realizar las obras necesarias de reacondicionamiento en el Castillo para evitar su deplorable estado de conservación". En base a ello, consideró que "la excusa" del presupuesto aducida por el bipartito "no es válida".