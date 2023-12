La declaración de un alcalde zamorano: "No entiendo de leyes, firmo lo que el secretario me indica"

"Actúo siempre de buena fe y creyendo que lo hago bajo la ley, nunca actúo a sabiendas de que exista ilegalidad" en la determinación que toma como alcalde de Fermoselle, subrayó José Manuel Pilo ante las magistradas de la Audiencia Provincial que le han juzgado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía, que exige 10 años de inhabilitación para el regidor municipal de Zamora Sí, mantiene la imputación contra Pilo por la firma de un decreto en septiembre de 2020, en plena pandemia, para establecer, "a petición del secretario interventor, la aplicación de retribuciones complementarios a cuatro funcionarios del Ayuntamiento", entre los que se encontraba el propio secretario. Una decisión justificada "por la sobrecarga de trabajo" que tenían como "consecuencia de las limitaciones del COVID-19", coincidieron en señalar el alto funcionario, el alcalde y los dos tenientes de alcalde que comparecieron en el juicio celebrado tras la denuncia del exalcalde del PP de Fermoselle, Alejandro Fermoselle, quien obvió mencionar en esa acción judicial a una de la empleadas públicas beneficiadas porque "es familia" de un cargo del PP, según el abogado de la defensa que solicitó la absolución para Pilo.

Un posible infracción administrativa

En todo caso, el letrado manifestó que, de existir una infracción, esta sería administrativa y debería dilucidarse en el Juzgado de lo Contencioso y no en vía penal como se ha tramitado.

La Fiscalía reprocha al Pilo que no se reuniera a la Junta de Gobierno municipal para dar a conocer el contenido del decreto y que no se tomara la decisión, en todo caso, con "un informe previo del secretario y con un plazo de aplicación límitida en el tiempo" que justificaría que el decreto no pasara por el órgano municipal. El funcionario, que no está imputado en la causa, explicó la falta del documento por un despiste, "dada la temporalidad de la decisión", que no cesó hasta que el Juzgado emprendió acciones. Asimismo, el secretario alegó que no se podían realizar juntas de Gobierno ni plenos por el COVID, de hecho, el previsto para marzo se suspendió por un rebrote del virus, abundó. El imputado se limitó a indicar que no entiende de leyes y que firma lo que el secretario le indica. La misma explicación dieron los concejales de su equipo de Gobierno, los dos tenientes de alcalde que testificaron y que junto a Pilo apearon de la Alcaldía desde Fermoselle Atrévete al candidato del PP Alejandro Fermoselle. La fiscala insistió en que se debió especificar la temporalidad y la causa del decreto.