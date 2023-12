Los zamoranos anticipan las compras de Navidad para evitar inflación por escasez

Almeja, mejillón, besugo... pero, también, cordero. Estos productos típicos de las mesas de las comidas familiares navideñas empiezan a escasear en los puestos del Mercado de Abastos de Zamora. La demanda crece y con ella, también el precio. Los consumidores, temerosos de otra subida de precios tras meses de una elevada inflación, son este año mucho más previsores.

"La gente ha adelantado las compras y más, este año en el que los precios del cochinillo y del cordero están altos", señala el comerciante José María Bruña, del establecimiento Alejandro Bruña. El motivo: la escasez. "Ahora está el lechazo limpio a 16,95 euros el kilo y el cochinillo entero, más o menos, sobre 90 euros. Este año ha estado bastante alto por la escasez del ganado. Al haberse reducido tanto la cabaña ganadera y haber menos corderos, sube el precio. En este último mes habrá subido alrededor de 3 euros el kilo", añade.

Ante este panorama, muchos zamoranos y zamoranas han anticipado sus compras navideñas. "Las ventas van bien porque se han adelantado, veremos la semana que viene... si la gente como ya ha comprado, no se vende lo que se espera en bases a otros años", expresa el vendedor.

Algo en lo que coincide Pedro Clavo de Pescadería Clavo: "Nosotros llevamos un mes vendiendo para navidad muy bien, aquí la gente es previsora". En cuento a su producto, explica que ha subido el precio de la merluza grande a 9,90 euros, mientras que los langostinos y el lenguado contienen el precio. "De momento no hay susto en las compras, aunque el marisco y las almejas subirán", advierte.

Entre estas zamoranas previsoras se encuentra Nati. "Las almejas ya las tengo en casa hechas y congeladas y el pulpo también, ya lo he comprado. Lo que no voy a poner es carne que ya comemos mucha todo el año".

Los clientes de la carnicería Fernando García "La Paloma" en la que atiende Soraya Martín también siguen la tendencia de adelantar cada vez más sus compras. "La gente empezó a comprar hace más de un mes y lo ha congelado. En el mes de noviembre se ha vendido bastante. La gente compra antes por asegurarse el producto y también porque no quieren tantas aglomeraciones como hay los típicos días".

Respecto a los precios, detalla que el tostón ha subido "un poquito, un euro cada semana, pero el lechazo se ha mantenido: 16,90 euros limpio, sin cabeza y sin asadura, de aquí nacional. El tostón a 16,90 euros con la cabeza". Precios que sí suben algo, serán "muy poquito, pero de momento, se están manteniendo".

Laura, otra de las clientas que frecuentan el mercado, revela que no ha apreciado alza en los precios. "Yo no he notado subida de precios. Y para Navidad, la suerte que tengo es que voy a mesa puesta a casa de mis padres, pero ellos sí se han adelantado y ya lo tienen todo comprado y congelado".

En la Pescadería A. Vega, confirman que los precios "de momento" se mantienen al precio del resto del año. "Todos los años siempre sube algo, pero esperemos que suba lo menos posible que es lo importante", señala Antonio Vega. Eso sí, el comerciante alerta de la falta de productos como son "el mejillón; la almeja, que hay muy poquita; o el besugo, que ya hay muy poco, y lo poco que entra, es caro no, carísimo". Una situación que hace que mucha de su clientela ya se haya aprovisionado para Navidad con antelación, aunque siempre "hay otros que los quieren el mismo día y se lo tenemos apuntado como todos los años", dice.

Además de la carne y el pescado, en la cesta navideña no pueden faltar los aperitivos y otros productos que vende María Antonia Morán de Frutas y Aceitunas Mari. "Los precios están estables, parece que la Navidad está tranquila, por lo menos aquí en Zamora". Nueces e higos se mantienen al mismo precio, a 6,99 y 7,99 euros respectivamente. Aunque si se buscan productos de fuera de temporada como el Pimiento de Zamora la cosa cambia ya que en el último mes se ha incrementado un euro su precio. "El pimiento ha subido porque no es tiempo y hay pocos", aclara.

Ante la cercanía de las fiestas, espera mejores ventas ya que sus productos no se pueden adquirir con antelación. "Esta semana pasada hemos vendido bastante bien porque había mucha gente de fuera pero estos días está fatal. Esperamos que la semana que viene, se anime, y tengamos mejores ventas por Navidad", manifiesta.