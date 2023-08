La primera muerte por golpe de calor en verano se produjo este julio en Zamora

Verano tórrido el que padece la provincia de Zamora una vez consumido todo el mes de julio, pero ni por asomo tan peligroso para la salud como el anterior.

El Instituto de Salud Carlos III, en el monitor sobre mortalidad debido a las altas temperaturas ha declarado ya una muerte en la provincia de Zamora atribuible directamente a esta circunstancia. El verano pasado fueron seis los zamoranos fallecidos debido directamente al calor, según los datos del mismo observatorio.

Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre un año y otro, derivada no sólo del número de personas fallecidas por golpes de calor e insolaciones: mientras en 2022 la mortalidad general aumentó notablemente respecto a la esperada, durante este año 2023 no sólo no ha ocurrido lo mismo sino que ha muerto menos gente que la media de los últimos años.

Dicho de otra forma, las altas temperaturas mataron directamente en el verano de 2022 a 6 zamoranos e incrementaron la mortalidad esperada en nada menos que 57 personas. Es decir, personas con patologías previas fallecieron prematuramente por la influencia que la temperatura tuvo en el empeoramiento de sus procesos.

Sin embargo este verano de 2023, con los datos de julio cerrados, ha habido un muerto atribuible al calor, pero la mortalidad ha sido menor a la esperada, al fallecer 26 personas menos de las previstas. Esto significa que, claramente, el estío de 2023 no ha sido ni por asomo tan perjudicial para la salud de los zamoranos como el que fue el de 2022.

Temperaturas récord

Uno de los factores para explicar estas diferencias es que las olas de calor de este julio han sido más suaves, en temperaturas máximas, que las del anterior. No es que no haya hecho calor, que lo ha hecho, llevando a los mercurios hasta casi los 37 grados (36.8 el mes de julio) que para Zamora ya está bien. Pero es que el 2022 se viveron unas máximas como nunca en la historia, y de hecho el 14 de julio del año pasado Zamora capital registraba 41,8 grados. Nunca hizo tanto calor en la capital del Duero.

Otro factor importante a la hora de analizar la influencia del calor sobre la salud es la temperatura mínima: si las noches no bajan, por ejemplo, de los 20 grados, los ciudadanos van a tener muchos problemas para descansar bien y conciliar el sueño.

Pues bien, este año las noches han supuesto un cierto respiro, ya que ha refrescado y por tanto este segundo factor de noches tórridas se ha atenuado mucho. Ha habido días en los que el mercurio ha bajado hasta los 12 grados en la capital e incluso 6 en Sanabria, lo que da idea de que está siendo éste un estío más soportable que el de 2022.

Todavía queda el mes de agosto que se inicia este martes y que tradicionalmente es el segundo más caluroso del año. La Agencia Estatal de Meteorología vaticinó un verano más cálido y seco de lo habitual en el conjunto del país, por lo que es de esperar que siga la climatología plenamente estival de las últimas semanas.