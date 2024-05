Una estudiante zamorana, entre los 20 ganadores de un concurso internacional de literatura

"Me encanta leer", asegura con pasión la joven Zoe Parro San Román, quien está terminando el primero de los libros de la saga "Crepúsculo", al tiempo que devora "La bruja Leopoldina y otras historias reales", de Miguel Delibes. Fue su profesor de Lengua del colegio Riomanzanas quien la animó a participar en el concurso literario internacional "Macondo sí tiene quien le escriba", organizado por la Fundación Gabo, institución creada por el propio Premio Nobel Gabriel García Márquez. "Leí las bases y me gustaron, así que me apunté sin dudarlo", recuerda esta estudiante de 6º de Primaria.

Al ser la primera vez que participaba en un concurso literario, confiesa que fue toda una sorpresa encontrarse en la lista de los veinte ganadores del certamen, abierto a jóvenes de entre diez y trece años de ambos lados del Atlántico. De ahí que en la lista, además de la zamorana —y otros tres españoles— estuvieran participantes de México, El Salvador, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y República Dominicana.

Llena de imaginación

El jurado valoró su relato, titulado "La mujer que pintó el agua", que narra la historia de una niña "a la que no le dejaban hacer nada de lo que le gustaba en el colegio, aunque su madre le apoyaba en sus aficiones, como pintar e ir a pasear a a la laguna", resume Zoe, quien asegura que sí que conoce quién es Gabriel García Márquez, como buena lectora, lo que le dará material para nuevas historias.

De hecho, señala que este premio le anima a participar a partir de ahora en más concursos literarios. "A ver si encuentro otro que me guste para poder escribir un nuevo relato", confía, agradecida a todos los que le han dado la enhorabuena por este premio, desde su propia familia hasta su profesor de Lengua y sus compañeros del colegio Riomanzanas.

