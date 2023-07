Lío de festivos en 2024: el turismo de Zamora prefiere mantener los puentes fuera del verano

El calendario laboral de Castilla y León para el próximo año 2024 podría tener un inusual juego de festivos en el que se perdería el feriado de la Inmaculada Concepción para trasladar ese día de asueto al 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en manos de Vox, sigue empeñada en honrar al patrón de España, aunque sea a costa de descansos consolidados como el correspondiente al Día de la Comunidad, como ha ocurrido en este 2023, o al del puente de diciembre, como propone hacer el curso que viene. Una política que no encaja con las pretensiones de una provincia de Zamora que prefiere potenciar el turismo fuera de temporada estival, habida cuenta de que en verano ya goza de buenos números. Si bien el visitante de Castilla y León no es el más numeroso, sí que resulta lo suficientemente importante como para que no dé igual qué días tenga libre.

Encuesta: ¿Y tú qué festivo prefieres? ENCUESTA | ¿Qué día festivo prefieres en Castilla y León en 2024: lunes 9 de diciembre o jueves 25 de julio? Nada de cambios: hay que continuar siempre con los mismos festivos, 23 de abril Villalar y 8 de diciembre Inmaculada, caiga como caiga, en 2024 pasaría al lunes 9 de diciembre 42

Hay que mantener el festivo el jueves 25 de julio de 2024, Santiago Apóstol, para honrar al patrón de España y consolidar este día en el calendario laboral 7 Votar La nueva propuesta de la Junta: adiós al puente de diciembre para mantener el festivo del 25 de julio Aunque no hay una postura definida dentro del sector turístico acerca de los festivos, sí que es generalizada la sensación de que el puente de diciembre es una tradición que conviene no tocar. El concejal encargado del área en el Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, reconoce que un puente en otoño tiene más sentido que en verano, considerando que en temporada estival la gente ya tiene vacaciones. "Estratégicamente, juntar días no laborables en diciembre es mejor que hacerlo en julio, porque además es un momento en el que la gente programa salidas para desconectar de su rutina; es algo que tiene todo el sentido", explica. La postura del edil encaja a medias con la que muestra Patricia García, presidenta de la Asociación Zamorana de Turismo Rural (Aztur), que regenta un negocio de coliving en Villarrín de Campos. "Es difícil dar una opinión general porque cada cual tiene sus temporadas", apunta. "Yo, que estoy en las Lagunas de Villafáfila, tengo público de octubre a mayo, así que me interesa más el puente de diciembre; pero, por ejemplo, la temporada alta de Sanabria es ahora, entre mayo y octubre", razona. En el análisis de qué opción es mejor, una de las variables principales es conocer cómo caen los días de puente. "Si el festivo es martes, es mucho mejor que cuando cae en jueves", apunta Strieder. La propuesta de Vox para 2024 pasa por trasladar la festividad de la Inmaculada Concepción, que cae en domingo, al jueves 25 de julio en lugar de al lunes 9 de diciembre. De optar por la solución natural, los castellanos y leoneses tendrían un puente que iría del viernes 6 al lunes 9 de diciembre, ambos incluidos. Pero, a día de hoy, todo apunta a que el festivo será el día de Santiago Apóstol, un jueves a finales del mes de julio que coincidirá con periodo de vacaciones para buena parte de la ciudadanía. "Nos adaptaremos a lo que venga, pero no tiene sentido hacer puentes en verano", se lamenta el concejal. El visitante de Castilla y León es importante, pero no determinante El turista de Castilla y León es importante para las cifras globales de visitantes que registra la provincia de Zamora a lo largo del año, aunque no es determinante para el sector. Por eso, el juego de festivos que plantea la Junta tiene cierto interés entre los profesionales, pero no llega a un grado elevado de preocupación. "El noventa por ciento de los clientes que yo recibo vienen de Madrid y el resto son extranjeros; es rarísimo que vengan personas de la comunidad autónoma", reconoce Patricia García, responsable de un negocio de turismo rural en Villarrín de Campos y presidenta de Aztur. Esta misma semana, el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), Óscar Somoza, apuntaba en la misma dirección al analizar cómo las elecciones y el festivo de Santiago Apóstol habían influido en el turismo del pasado fin de semana. "Nuestro público no es tanto el de Castilla y León, sino el de comunidades como Galicia o País Vasco que también tienen festivo por el 25 de julio", analizaba el representante. Los datos de la Oficina Municipal de Turismo de Zamora demuestran que, en efecto, Castilla y León no es la comunidad autónoma que más visitantes aporta. “Es cierto que Madrid es el origen más importante que tenemos, pero después viene la gente de las nueve provincias; en este sentido, está claro que tiene cierta relevancia para nosotros”, defiende el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder. Los sindicatos defienden el feriado de diciembre para mover la economía Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han propuesto a la Junta de Castilla y León que el festivo correspondiente al 8 de diciembre, que cae en domingo, se traslade al lunes inmediatamente posterior (9 de diciembre), mejor que al día de Santiago Apóstol, el jueves 25 de julio, como así ha propuesto Vox. Según han informado las organizaciones en sendos comunicados de prensa, el planteamiento que trasladarán a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo pasa por ejecutar este movimiento para crear un puente de cuatro días, desde el viernes 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, al siguiente lunes, el día 9 de diciembre. Según ha argumentado UGT, con la propuesta de los sindicatos se favorece la economía y la conciliación familiar en las puertas de la campaña navideña mientras que el festivo del jueves 25 de julio quedaría "desaprovechado" y "sin ningún beneficio para los trabajadores". En el mismo sentido, CC OO ha defendido que declarar festivo el 9 de diciembre favorece la competitividad y la productividad de las empresas, a lo que ha añadido el ahorro de costes que supone por no parar la producción a mitad de semana como ocurrirá si se celebra el jueves 25 de julio. El sindicato ha apuntado que un parón a mitad de semana será "un coste innecesario".