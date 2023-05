"He descubierto la escritura de ficción y realmente me encanta"

La polifacética periodista Irene Junquera acaba de publicar su primera novela "Todo el tiempo que nos queda". La publicación la presenta el miércoles 10 de mayo a las 19.00 horas en la librería Semuret y la autora estará acompañada por Cristina Casado.

–Usted ha trabajado en distintos registros del periodismo y ahora da el salto a la escritura creativa.

–Doy el salto primero por un deseo que tengo desde hace mucho tiempo. Me gusta muchísimo escribir, pero es verdad que nunca había hecho un texto tan extenso. Tuve una reunión con Planeta. En ella uno de los editores me dijo que me seguía, que pensaba que podía escribir y me ofreció la posibilidad de publicar ficción. Con anterioridad me habían ofrecido escribir algo de no ficción que tuviera relación entre mujer y periodismo deportivo, lo que no me apeteció. Sin embargo, esta propuesta fue diferente, cambió todo.

–¿Qué le impulsó a enfrentarse al oficio en blanco?

–Es una manera de comunicación más y se une a que me gusta mucho leer. Era un reto para mí el ser capaz, como he sido, y era algo que me apetecía mucho, de hecho, no fue algo que tardara en decidir.

–¿Cómo ha combinado la escritura con su actividad profesional?

–El tiempo lo he sacado con algo tan fácil como que como soy autónoma y he renunciado a algunas cosas para poder escribir. También es una cuestión de organizarse y en función del tiempo que tenía disponible, le dedicaba.

–Ha optado por una novela protagonizada por una niña que vive en una gran ciudad. ¿Por qué?

–Le di vueltas a varias ideas y un día me surgió una de niña en la que podía contar todo su recorrido vital. Quería contar los yugos por los que tenían que pasar antes y también verlo reflejado en situaciones que tenemos que vivir actualmente las mujeres.

–¿Novela femenina y feminista?

–Es una novela costumbrista. Es femenina, en tanto que la protagonista es una mujer, y es feminista visto desde el prisma actual dado que se habla del maltrato psicológico, el clasismo o los problemas de una mujer para poder trabajar. Cosas que pasaba antes y que muchas siguen pasando. Muchas personas, desgraciadamente, que se van a sentir identificadas con aspectos que se abordan en la novela.

he llevado a cabo una documentación más exhaustiva sobre cómo se hablaba, qué se comía o cómo se vestía para lo que he recurrido a mi madre, a mis tías e incluso de mi abuela en su día, con la que yo hablaba mucho

–La situada en la España de los 60, un momento que usted no ha vivido, ¿de qué manera se ha documentado?

–El marco histórico es más sencillo, pues recurres a libros e incluso a películas, pero he llevado a cabo una documentación más exhaustiva sobre cómo se hablaba, qué se comía o cómo se vestía para lo que he recurrido a mi madre, a mis tías e incluso de mi abuela en su día, con la que yo hablaba mucho. A través de esas conversaciones he podido confeccionar cómo se vivía en este momento en Madrid.

–Elena, la protagonista, ¿tiene algo de Irene Junquera?

–Yo diría que hay algo de mí en todos los personajes de alguna manera, pues los he creado yo y sin quererlo dejas algo de tus vivencias y de tus experiencias. Quizá en el personaje donde haya más de mí sea en Juanita, la mejor amiga de la protagonista. Es una persona muy vitalista que anima siempre a su amiga. Mi madre fue una niña que se fue de niña a Madrid con un familiar y al escribir me acordaba mucho de ella.

Soy una gran lectora, pero estar en el otro lado ha sido apasionante

–¿Cuánto tiempo ha empleado en la gestación de la novela?

–Alrededor de año y medio, centrándome en la escritura durante prácticamente un año. La escritura de la novela ha supuesto descubrir un mundo completamente nuevo al que no estoy acostumbrada y que me encanta. Soy una gran lectora, pero estar en el otro lado ha sido apasionante. He escrito una novela, pero creo que todavía me queda grande que me llamen escritora. Tenía miedo al principio cuando se publicó sobre la recepción de la novela por parte del lector, pues en ella hay puesto mucho cariño y mucho trabajo, pero estoy muy contenta. El libro ha salido hace tres semanas y estoy muy satisfecha con la acogida.

–¿Ha participado ya en grandes eventos literarios?

–Sí, a San Jordi y fue una experiencia brutal. Estaba lleno de lectores. Nunca lo había vivido in situ y están todos los autores actuales. La verdad es que yo no esperaba que fuera tanta gente y fue muy emocionante. Voy a participar en diversas ferias del libro pequeñas y también voy a acudir a la Feria del Libro de Madrid. La presencia en ella me hace mucha ilusión porque desde niña he acudido como lectora.

–Muchos autores dicen que escriben la novela que le gustaría leer ¿ha sido su caso también?

– Cuando me senté a escribirla realmente no me lo planteé. Me salió así. (risas). Mucha gente se ha sorprendido porque optara por esta novela en vez de por una novela negra al tener a muchos seguidores que son hombres. Quizá podía haber escrito otra cosa, pero fue lo que me salió. Leo mucha novela costumbritas, histórica, ensayos y también biografías.