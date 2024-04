Los sindicatos de Zamora aplauden que continúe Sánchez, la patronal exige seriedad

Distinta valoración de sindicatos y patronal de Zamora con respecto a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Ejecutivo, aplaudida por la representación laboral y con muchas críticas a cargo de los empresarios.

Las partes se pronunciaban a los pocos minutos de conocerse el anuncio del presidente del Gobierno y cada cual ponía el acento en el aspecto del acontecimiento que le parecía más relevante.

Trinidad Acebes, secretaria provincial de Comisiones Obreras se alegró de la noticia de la continuidad del socialista y se centró precisamente en los ataques personales que ha sufrido en el ejercicio de su cargo. "Es lamentable que el afán de destruir a personas que están ejerciendo la política con esta toxicidad, con esta agresividad que estamos viendo últimamente pueda hacer peligrar proyectos políticos que son beneficiosos para millones de personas y millones de trabajadores".

Confió la sindicalista en que en un periodo próximo "se ponga un límite, porque no todo vale en la vida".

Juan Escudero, secretario general provincial de UGT en Zamora agradeció "que el presidente continúe". Eso sí, reprochó a los poderes públicos que no hayan reaccionado antes a este tipo de ataques, que ya han sufrido con anterioridad otros políticos.

José María Esbec, durante su discurso. / | Jose Luis Fernández

"Si se hubieran tomado medidas en su momento, cuando este acoso que sufrieron los dirigentes de Podemos en su día, la jueza Rosell, Pablo Iglesias y su familia, si se hubieran puesto medios en su momento no estaríamos en el punto donde nos encontramos ahora. Hemos dejado que fueran primero a por unos, pero como yo no era no me importó y ahora que pasa a Pedro Sánchez hay que mostrarle nuestro apoyo, pero esto hay que corregirlo. No podemos estar pendientes de que una asociación que todas las denuncias que ha puesto han sido falsas o sobreseídas y sin embargo los jueces le siguen admitiendo las demandas que presentan a sabiendas que no tienen recorrido ninguno".

Proceso inusual

El presidente de la CEOE Cepyme de Zamora, José María Esbec ponía su punto de vista en otro aspecto, la incertidumbre creada por Pedro Sánchez con el anuncio de su parón para pensar y el paréntesis de cinco días sin que nadie supiera si se iba o se quedaba.

Esbec habla del anuncio del receso y el de continuidad del presidente Pedro Sánchez como "un proceso inusual, que desorienta mucho. Y lo veo todo muy desordenado y lo que uno desea es tener seguridad que nos permita trabajar a todo el mundo. El país debe tener la seguridad que realmente se merece, porque llevamos ya mucho tiempo con desorden, sin que prácticamente nadie vea las cosas claras. Es un problema muy serio el que tenemos".

Se toman decisiones políticas, dice el presidente de la CEOE provincial, sin hacer las oportunas valoraciones "y de una manera unipersonal. Hay que pensar en lo que uno representa y hay que estar ahí. El respeto es lo más fundamental en la vida".