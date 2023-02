Ninguna empresa licita para instalar el Mercado de Abastos provisional junto a la Marina

La contratación del proyecto para la ejecución de un Mercado de Abastos provisional en el parque de La Marina ha quedado desierta, después de que ninguna empresa haya decidido concurrir a una actuación presupuestada en 1,1 millones de euros. La dura competencia en un momento en el que existe mucha obra pública, unida a la volatilidad del mercado en materia de precios, es lo que se esconde detrás de esta situación, según el equipo de Gobierno. La oposición lo ve de una manera distinta. El Partido Popular, por ejemplo, opina que el Ayuntamiento de Zamora se encuentra en una especie de "lista negra" de las empresas ante los numerosos problemas surgidos entre la administración y las licitadoras en los últimos ocho años. El Partido Socialista, por su parte, insiste en que el problema se encuentra en el aparato municipal, que considera infradimensionado ante el importante volumen de actuaciones que hay que sacar adelante; máxime, en una época donde llueve el dinero correspondiente a los fondos europeos.

El anuncio del procedimiento desierto ha salido publicado en la Plataforma de Contratación del Estado. El pasado jueves día 23 de febrero, se reunía en dependencias municipales la mesa de contratación para la apertura y calificación de la documentación administrativa correspondiente al proyecto básico y de ejecución del Mercado de Abastos provisional que se prevé instalar en el parque de La Marina mientras duren las obras del edificio de Segundo Viloria. Un encuentro bastante escueto, teniendo en cuenta que ningún licitador había concurrido al procedimiento, por lo que la sesión se dio inmediatamente por cerrada.

El concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, ha apuntado en dos direcciones para explicar por qué este contrato ha quedado desierto. "Es algo que pasa a menudo en los tiempos que corren y tiene que ver con dos aspectos. Por una parte, existe ahora mucho trabajo y muchísima obra pública por las ayudas Next Generation, pero aquí hay pocas empresas; y, por la otra, los presupuestos son elementos inseguros que cambian constantemente y que tienen una validez de un mes o menos", ha indicado. Bajo estas premisas, el edil de Izquierda Unida ha restado importancia a esta situación y ha desvelado que se acudirá a un procedimiento negociado para sacarlo adelante.

Strieder ha insistido en que la declaración desierta de este contrato no truncará los planes del Ayuntamiento de Zamora. De hecho, tan solo se espera un retraso de unas semanas respecto al plazo establecido. "Vamos a ponernos a trabajar esta misma semana para poder cerrar el procedimiento lo antes posible", ha explicado. "Si lo hacemos esta semana o la próxima, después tenemos que contar entre dos y tres meses para el proceso de adjudicación y otros dos meses y medio o tres para la obra de montaje; mantenemos nuestra idea de que el Mercado de Abastos provisional pueda estar en funcionamiento inmediatamente después del verano", ha señalado. El concejal se ha mostrado "optimista" de que las cosas podrán salir adelante.

La oposición, sin embargo, ha expresado una visión menos benevolente de la cuestión. El portavoz municipal del Partido Popular, Víctor López de la Parte, ha asegurado que "las licitadoras no quieren trabajar con el Ayuntamiento de Zamora", teniendo en cuenta las "inseguridades que siempre demuestra" esta administración a la hora de ejecutar contratos. "Las empresas nos tienen como un punto negro porque todas las que han pasado por aquí en los últimos años han tenido problemas con este Ayuntamiento y eso nos pasa factura", ha indicado. "En un momento en el que hay muchísima obra pública, los contratistas prefieren irse a otros ayuntamientos con seguridad jurídica para trabajar", ha añadido.

El concejal popular ha advertido, además, de los problemas que este contratiempo puede acarrear a la administración local en materia de subvenciones. "Recordemos que la Junta de Castilla y León ya ha aportado dinero para esta obra y que corremos el riesgo de tener que devolverlo pagado con fondos propios", ha insistido. "Por eso, volvemos a pedir una comisión de seguimiento de las contrataciones, porque es evidente que algo se está haciendo mal", ha añadido.

David Gago, portavoz del Partido Socialista, ha apuntado también a esta última cuestión. "Siempre ocurre lo mismo: alguien encarga mal un proyecto o el proyecto se hace mal, se va demasiado a la baja, no se ajusta al precio de mercado y las empresas no optan", ha expresado. "Y lo que no nos valen son las excusas del mal estudiante, porque esto que ha pasado ahora con el Mercado de Abastos provisional ya había pasado antes con el parque de bomberos, el Banco de España o el Museo Pedagógico; al final, siempre es lo mismo", ha indicado el concejal.

El grupo municipal del Partido Socialista ha reclamado una vez más la dotación de más personal al área municipal de contratación.