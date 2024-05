"Mientras no haya ni justicia ni perdón, no podremos pasar página con ETA"

Una autobiografía ficcionada sobre su época profesional en el País Vasco luchando contra la banda terrorista ETA. Así nació "Pazman", la novela que presentó ayer en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el coronel de la Guardia Civil José Ángel Astillero, que le valió ser finalista del prestigioso Premio Azorín. En este último foro del periódico antes de las vacaciones, el autor estuvo acompañado por el director de cine Iñaki Arteta y el capitán de la Guardia Civil Eugenio Rafael Pérez.

–¿Es más complicado escribir una novela basada en unos acontecimientos tan duros para la historia de España provocados por la banda terrorista ETA?

–Más que duro, es cierto que tienes que medir las palabras. De alguna manera, tienes que ser exquisito y respetar mucho el dolor de las víctimas y no escarbar en ello. Por ejemplo, con el tema de la violencia, porque lógicamente hay episodios en la novela de atentados y muertes, plasmo las dosis justas y necesarias para mostrar de un lado ese dolor de la víctima y, de otro, la sangre fría y el desprecio total por la vida que tenían los terroristas. En definitiva, no me recreo con esas escenas.

–La historia está ambientada en los años 90, ¿por qué eligió esa época concreta?

–Porque al ser unas memorias ficcionadas, es la época en la que yo estuve viviendo en el País Vasco y eso no pretendía disfrazarlo. Es decir, nunca he ocultado que hay gran parte de memorias en esta novela, aunque también haya ficción. Pero esta es la época que más conozco.

–¿Esa experiencia de lucha antiterrorista le sirvió para meterse mejor en la trama, en los personajes y en la historia propiamente dicha?

–Sin duda. Conocer la situación de primera mano ayuda, no he tenido que pedir consejo a nadie en ese sentido y me ha dado una cierta ventaja, aunque también puede ser una desventaja en el sentido de que corres el riesgo de hablar más de la cuenta. No podemos ocultar que en la lucha contra el terrorismo hay una parte de inteligencia, procedimientos y técnicas que no se pueden contar. Por eso he medido toda y cada una de las palabras, releyendo y reescribiendo hasta que conté lo suficiente, ilustrándolo de manera que el gran público pudiera tener un conocimiento desde dentro, pero si sobrepasar esas líneas rojas que la profesión exige.

–Aparte de su propia experiencia, ¿ha tenido que investigar para desarrollar toda la historia?

–Más que investigación, el libro tiene una trama principal que parte de ese material autobiográfico del que hablo, pero cuando por la trama tenía que recurrir a situaciones que yo mismo no viví, lo que hice fue rescatar hechos que sucedieron en otro momento y lugar y los encastré en la línea temporal de la historia de la novela.

–¿Pretende ser, en cierta medida, un homenaje a todos los que lucharon contra la banda terrorista?

–Por supuesto, la motivación principal de escribir este libro fue dar voz a las víctimas y poner en valor el sacrificio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en general y de la Guardia Civil en particular. Ese fue mi principal motor desde el minuto uno.

–¿Cree que la sociedad española ha superado ya el drama de este episodio tan negro para la historia de España?

–Pues depende a quien se le pregunte. Los que vivimos aquello y conocemos todo el dolor que causó ETA tenemos claro que no se ha pasado página, porque hay dos condiciones que no se han producido totalmente. Una es que la justicia no ha acabado su trabajo, ya que nos quedan casi trescientos delitos por esclarecer. Hasta que no suceda eso, evidentemente, no se puede pasar página. Y la otra condición es que es más importante, incluso, es el perdón a las víctimas. No se ha pedido perdón, solo lo han hecho puntualmente algunos terroristas, pero no hay un perdón oficial de la extinta banda terrorista ETA. Yo lo simplifico así: mientras que no haya justicia y perdón, no podremos pasar página.

–¿Pensó mientras escribía la novela a qué público quería dirigirse?

–Sinceramente, pensé que me gustaría que llegara a todo tipo de lectores, pero si tuviera que elegir a un concreto, sería a los jóvenes que, por desgracia, leen muy poco, puesto que consumen otro tipo de productos, como redes sociales o series de televisión. Y muchos de ellos desconocen esta historia, solo saben algo de ETA de oídas, así que la batalla del relato sigue ahí abierta. Si no conseguimos que el relato de los buenos les llegue, les llegara el de los malos y se quedarán con ese.

–¿Qué supuso que su primera novela fuera distinguida como finalista del Premio Azorín?

–Llevaba tiempo escribiendo, pero sin conseguir publicar. De hecho, gracias a este reconocimiento pude cumplir el sueño de ver mi libro en las librerías. El premio es un reconocimiento y estímulo para poder seguir escribiendo, porque para los que nos dedicamos a esto como ocio, en nuestro tiempo libre, siempre está la ilusión de poder publicar algo.

–Entonces, ¿está inmerso en algún nuevo proyecto literario?

–Ahí ando con una nueva novela, todavía en ciernes.

–En la mesa del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA estuvo acompañado del cineasta Iñaki Artieta, ¿le gustaría que su libro se pudiera trasladar a la gran pantalla? ¿Sería, quizá, una manera de que la historia llegara mejor a las nuevas generaciones?

–Conseguir que mi novela se llevara al cine sería un gran sueño, porque el séptimo arte es otra de mis grandes pasiones. "Pazman" es además una novela en la que hablo muchísimo sobre cine, todos los capítulos tienen el título de una gran película y la trama tiene que ver, además, con ese título. Incluso hago comentarios cinéfilos y hay muchas referencias, así que haber contado con Iñaki ha sido un lujo. Posiblemente, si la historia se llevara al cine sería la única forma de hacer llegar el mensaje a esos jóvenes, grandes consumidores de todo lo audiovisual.