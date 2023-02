Ciudadanos exigirá a Requejo que deje el acta de concejal y también la Diputación

Ciudadanos exigirá a Francisco José Requejo que entregue su acta de concejal del Ayuntamiento de Zamora, lo que inexorablemente le llevaría a tener que abandonar la Presidencia de la Diputación Provincial, en cumplimiento de los estatutos de la formación y de la carta ética que todo cargo público naranja ha tenido que firmar antes de acceder al puesto. El documento impide a sus afiliados estar en dos partidos a la vez, que es la situación en la que se encuentra ahora mismo el mandatario tras la creación de Zamora Sí, la marca con la que se presentará a las próximas elecciones municipales. La dirección nacional del partido va maniobrar para que Requejo deje de representar al partido en las instituciones. Un movimiento que afectaría en la misma medida a Cruz Lucas, también edil en la capital, y a José María Ramos, recién nombrado alcalde de Fuentesaúco.

Francisco Igea ha sido quien ha revelado las intenciones de la nueva Ejecutiva de Ciudadanos. Ayer mismo, el procurador en Cortes ha recibido una llamada del coordinador nacional de la formación, Carlos Pérez-Nievas, en la que le ha comunicado que, “por iniciativa del partido, se va a solicitar a Francisco José Requejo el acta de concejal del Ayuntamiento de Zamora por su decisión de abandonar el partido”. La razón la explica en profundidad José Antonio Bartolomé, militante, exdiputado nacional y exdirector general del Ecyl, siempre bajo las siglas naranjas. “Todos los cargos públicos firmamos un documento en el que nos comprometemos a dejar el acta si tomamos la decisión de abandonar el partido, así que lo mínimo que se puede exigir es que lo cumplan”, ha indicado.

Bartolomé habla en plural porque, pese a que Requejo es quien lidera la creación de Zamora Sí, el pasado jueves también se subieron al escenario los mencionados Lucas y Ramos. “Allí había tres cargos públicos que estaban apoyando a un nuevo partido mientras pertenecen a otro, por lo que deben de marcharse”, ha indicado. “Mención aparte merece ver a toda la estructura orgánica de mi partido, que es Ciudadanos, subida a ese mismo escenario para presentar otro partido; eso no puede ocurrir”, ha añadido el exalto cargo.

La polémica no gira tanto en torno a la creación del nuevo partido, sino respecto a las implicaciones que esto tiene para con las directrices éticas y las normas estatutarias de Ciudadanos. Francisco Igea ha afirmado no entender cómo es posible que su partido esté negociando una posible coalición con Zamora Sí “si en los estatutos se dice claramente que los pactos deben ser poselectorales y con acuerdo programático”. A día de hoy, no hay programa conocido en la nueva marca de Francisco José Requejo y el escenario es preelectoral. “No se entiende”, ha reconocido el procurador.

Una cuestión que no ha aclarado la presidenta de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, quien ha asegurado que, “a día de hoy, las negociaciones se mantienen abiertas con Francisco José Requejo para perfilar la estructura” con la que Zamora Sí concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. “Desde las direcciones autonómica y nacional se está trabajando intensamente en las últimas semanas para cerrar un acuerdo en beneficio de la formación liberal, poniéndose encima de la mesa la posibilidad de conformar una coalición a la que se sume ciudadanos bajo el paraguas de Zamora Sí”, ha declarado.

El futuro en Ciudadanos de Francisco José Requejo es hoy más incierto que el pasado jueves, antes de la presentación del nuevo partido con el que aspira a convertirse en alcalde de Zamora. Una maniobra que le podría llevar a tener que abandonar prematuramente la Presidencia de la Diputación en cumplimiento del código ético del partido que prevé abandonar.

Los candidatos de la capital ven en Zamora Sí utilización del localismo

La precampaña ha comenzado con fuerza en lo que concierne a la carrera por gobernar el Ayuntamiento de Zamora. La pieza de Francisco José Requejo era la última que faltaba por encajar en el puzzle de las candidaturas de los principales partidos que aspiran a obtener representación y su llegada con Zamora Sí no ha terminado de calar entre el resto de aspirantes. Francisco Guarido, que es el principal rival a batir en las urnas el próximo 28 de mayo, ha reconocido haber visto esta película con anterioridad. “Siempre surgen proyectos así, que vienen con la bandera de Zamora y se definen como localistas, pero hay que dejar muy claro que nos enfrentamos a unas elecciones locales y que aquí todos trabajamos para que Zamora sea una ciudad mejor”, ha señalado. “Antes que Zamora Sí ya han aparecido Adeiza, Por Zamora, Zamora Decide… Está muy bien, pero aquí somos todos localistas, incluso los que pertenecemos a partidos de ámbito nacional”, ha añadido. “Por mi parte, me parece bien y respeto todas las opciones que se presenten y lo que pido es que mantengamos siempre un debate sosegado”, ha concluido.

Jesús María Prada, candidato del Partido Popular, ha recordado el ofrecimiento que hizo a Francisco José Requejo en pos de la unidad del centro-derecha y que el presidente de la Diputación Provincial rechazó para formar su nuevo partido. “Cada cual es libre de presentarse con la fórmula que quiera y yo respeto a todos los candidatos, pero voy a lo mío”, ha declarado. “El Partido Popular tiene mucho trabajo por delante, tenemos que reunirnos con muchos colectivos y con mucha gente, así que mi campaña no va a ser para el resto de candidatos”, ha defendido el vicepresidente de la Encarnación.

El candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Zamora, David Gago, ha reaccionado también a la creación de Zamora Sí y se ha mostrado sorprendido por ser Francisco José Requejo quien aspire a gobernar la ciudad. “Llevo más de tres años siendo concejal del Ayuntamiento y jamás le he visto intervenir en ningún Pleno municipal ni presentar ninguna iniciativa por su cuenta”, ha expresado. “Además, me sorprende que se hable tanto de nombres propios y tan poco de ideas, de proyectos y de propuestas para la ciudad”, ha apuntado. “Se ha vestido con la bandera de la zamoranidad y poco más", ha indicado.