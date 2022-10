La Junta de Castilla y León ha anunciado la firma "inminente" del convenio con Renfe para aplicar el 25% de descuento adicional a los abonos AVE y Avant de los viajeros del trayecto entre Zamora y Madrid, entre otros destinos. Lo acaba de decir la delegada de la Junta en Zamora, Clara San Damián, que ha hablado en la mañana de este lunes con la Consejera de Movilidad y Transformación Digital María González Corral y le ha transmitido la noticia.

San Damián niega que la Junta se haya retrasado en la aplicación del descuento, ya que para que se pudiera firmar el convenio con Renfe era imprescindible la declaración de obligación de servicio público, anuncio que no se ha producido por parte de la titular del Ministerio de Transportes, Raquel Sánchez, hasta este pasado viernes.

"La Junta lleva trabajando mucho tiempo en el convenio con Renfe pero es imposible firmarlo hasta que no se declare de interés público la línea, y eso se hizo el viernes. Acabo de hablar con la consejera de Movilidad y el compromiso sigue siendo el mismo, se va a firmar en breve el convenio con Renfe y se va poner en marcha de manera inmediata esta bonificación".

Por tanto, si a alguien hay que achacar el retraso es al Ministerio, no a la Junta porque "sin la declaración de interés público era imposible firmarlo. No se ha retrasado la Junta, sino que hasta el Gobierno no ha declarado de obligación de servicios público la línea, que ha tardado lo que haya tardado la Junta no puede firmarlo".

La información trasmitida por la consejera de Movilidad a la delegada de la Junta en Zamora es " que la firma va a ser inminente, porque el convenio estaba prácticamente preparado, a la espera de esa la declaración de obligación de servicio publico. Por tanto la Junta no se retrasa, lo hace cuando puede".