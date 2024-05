Ángel Cristo y sus escapadas: "De pequeño huía durante horas y dormía en un bosque"

La situación de Ángel Cristo en 'Supervivientes era ya insostenible. Por eso está ya en España. El hijo de Bárbara Rey, que desde el comienzo de la edición se ha enfrentado a prácticamente todos sus compañeros, traspasó todos límites tras una fuerte discusión con Aurah Garrido, tras la que decidió hacer caso omiso y saltarse el perímetro de seguridad de la isla en la que se desarrolla el concurso. Estuvo completamente desaparecido durante más de tres horas, en un terreno peligroso y no controlado ni supervisado por nadie.

El concursante fue localizado con efectivos especiales de seguridad tras varias horas de búsqueda y apartado del concurso de inmediato tras ser localizado.

Habla sobre su fuga: Bárbara Rey, en el "ajo"

Días después del desagradable episodio, Ángel Cristo ha explicado públicamente por qué se fue y, para ello, hace mención a su infancia y adolescencia. Por este motivo mete a Bárbara Rey en el "ajo": "Cuando yo era pequeño y mi madre discutía conmigo yo me escapaba y he llegado a estar noches enteras durmiendo en un bosque durante horas". La historia fue así una vuelta al pasado de algún modo y todo fue porque "me encontré en una situación en la que no paré de caminar ante un enfado muy grande que tenía, puse mi vida en peligro y también la seguridad de las personas que estaban buscándome, pido perdón".