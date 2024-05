El contundente mensaje que ha mandado Bárbara Rey a su hijo Ángel Cristo Jr

'Si la vida te da limones haz limonada'. Eso es lo que ha pensado Bárbara Rey al recibir el Premio Limón de la peña periodística Primera Plana por su antipatía con la prensa. Lejos de enfadarse por este reconocimiento -como han otro otros muchos rostros conocidos- la vedette ha recogido encantada este galardón sin ocultar que aunque su relación con los reporteros y las cámaras siempre ha sido buena, en los últimos tiempos no ha derrochado precisamente 'simpatía' por el complicado momento familiar que está viviendo tras su ruptura con su hijo Ángel Cristo Jr.

"Me encanta el premio Limón. Yo soy muy naranja con la prensa, porque siempre os atiendo, pero tengo que reconocer que como buena murciana me gusta mucho el limón, más que la naranja a la hora de consumirlo. Y que me den este premio, pues ha habido alguna vez que he estado un poquito así más, no antipática con la prensa, pero sí más callada, porque hay veces que no tiene una gana de hablar, o depende de lo que te pregunte" ha reconocido, asegurando que a pesar de la "sorpresa" le parece una "maravilla" que le hayan dado este premio.

"La naranja es como demasiado dulzona, el limón tiene más fuerza, cuando te comes una naranja pones cara de nada, cuando te comes un limón pones cara de 'aquí estoy yo y mirad lo que aguanto'" ha afirmado entre risas, desvelando que precisamente este cítrico es uno de sus secretos confesables de belleza: "Lo primero que hago cada mañana es tomarme un vaso de agua con limón".

"Hace años que no me hago nada, pero a veces parece como si algunas cosas que le ocurren a uno en la vida, Dios te diera como una luz especial y una fuerza, porque estoy muy en paz conmigo misma. Y con la conciencia muy tranquila, y entonces yo creo que eso aflora, eso se transmite a través del físico" ha añadido, dejando entrever que su drama familiar ha favorecido lo espectacular que está a sus 74 años.

"Los momentos delicados le pueden hacer a una más fuerte, más fuerte... Porque los he pasado, no solamente ahora, sino en otros momentos de mi vida, pero siempre me han ayudado para salir a flote, y entonces, no sé, pongo tanta fuerza y tanta ansia que se ve que eso se transmite con la mirada, con la piel, o lo que sea, no sé" ha añadido sin hacer mención a su dramática ruptura con su hijo.

Sin embargo, sí ha mandado un mensaje 'entre líneas' a Ángel al hablar de su amistad con Chelo García Cortés, con la que revivió su famosa "noche de amor" dándose un casto beso en los labios en el espectáculo 'Lokobongo' que se celebró este sábado en el Wizink Center: "Somos importantes la una para la otra. Yo a Chelo la quiero mucho, de vez en cuando hemos tenido nuestra cosilla, pero para mí es de la familia, y aunque me haga lo que me haga, pues lo que pasa siempre con las personas que son de tu familia, que te hagan lo que te hagan, las sigues queriendo" ha afirmado, hacienod inevitable que todos pensásemos en su hijo, sobre el que sin embargo ha evitado hablar.

"No es un problema de silencio, es un problema de amor, hombre, por supuesto, hacia los dos" ha zanjado, reconociendo que a pesar de su distanciamiento sigue queriendo a Ángel.