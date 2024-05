"Ojalá mi experiencia hubiera sido otra. Ojalá no hubiera necesidad de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Soy muy consciente de lo que significa la palabra bulling. Quizá hubiese sido más apropiado decir moving pero lo mismo es a nivel de significado. Lo que me hace mucha gracia es que confiese una de las que se prestaron a hundirme. Si a mí me dicen que ataque, yo no lo hago porque no hay diero en el punto bajo mi punto de vista moral y ético que justifique semejante daño".

Son las palabras de Rocío Madrid, la concursante de Supervivientes que ha dado un paso al frente para acusar de manipulación a la organización del programa. La presentadora de Málaga fue una de las primeras nominadas y la primera expulsada definitiva. Cuando llegó a plató, confesó "no tener ganas de continuar la aventura" por sus continuos conflictos con Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Lorena Morlote. El programa "Ni que fuéramos" ha destapado muchas cosas sobre los entresijos del programa. En él, Kiko Matamoros confesó que Madrid había sido "la primera víctima de la organización". Según le cuentan al padre de Laura, "cuando Rocío llega a Playa Limbo, el director llega y les dije que los tres tienen que ir a por ella".