Ana Soria desmiente su propia boda

Si hace unos días varios medios de comunicación dieron la exclusiva de la boda entre Enrique Ponce y Ana Soria, ahora la joven da un paso atrás: "No podemos permitir ser tan presionados para que nos pronunciemos cada vez que se les ocurre alguna historia". Lo ha dicho la propia Soria después de que el periodista Dani Carande asegurara que los preparativos comenzarían una vez que el diestro se retirara en octubre en Valencia. Pero no ha isdo el único, la revista Lecturas también publicó la noticia en su portada, lo cual hace que cobre mayor fuerza la versión sobre una boda a la vista.

El periodista da aún más datos, como que Ponce no tiene la nulidad, lo que hace que la boda deba de ser por lo civil. Carande, lejos de desdecirlo, se reafirma: "Hoy puedo decir que lo tengo atado por tres fuentes".

A pesar de los rumores de separación meses atrás, el torero y la abogada parecen haber tomado la decisión de dar un paso adelante en su relación. De ser así será, sin duda, la boda del año del próximo año. La relación empezó hace cuatro años una vez que él se separó de Paloma Cuevas, la madre de sus hijos, y fue uno de los divorcios más sonados de la prensa porque parecían un matrimonio cómplice y consolidado. El campanazo fue aún mayor cuando se conoció la relación de él con Ana Soria, una joven 27 años más joven que él.

La diferencia de edad

El año pasado la pareja pasaba por "El Hormiguero" y hablaba sobre la diferencia de edad. Allí, Ana Soria reconoció estar "cansada" de ese debate: "El amor no se piensa, es algo que se siente. Lo que para nosotros no es un impedimento no tiene que serlo para la gente opinando sobre nosotros". La joven afirmó que el torero es quien "tira" de ella a sus 52 años: "Tiene una energía y unas ganas de hacer cosas... Yo, en cambio, soy mucho más tranquila".