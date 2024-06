La reacción de Ester Expósito después del tenso momento con Paris Jackson

Desde el viernes no se habla de otra cosa que no sea lo que sucedió con Ester Expósito y Paris Jackson en el desfile de Desigual. A este evento había muchas celebrities invitadas tanto actrices como cantantes y también influencers, pero resulta que a la actriz le tocó sentada al lado de la hija de Michael Jackson y claro, hubo un momento incómodo del que no se ha podido evitar hablar.

Cuando un vídeo se viraliza no hay vuelta a atrás y es lo que le ha pasado a Ester Expósito en su última aparición pública. Como te contábamos la actriz fue una de las invitadas al desfile celebrado por Desigual en Barcelona y en el 'front row' le tocó sentarse al lado de Paris Jackson.

Ester llegó a su asiento y saludo cordialmente a Paris y la reacción de esta fue contestarle también pero con cero efusividad. En lo que esperaban a que empezase el evento ambas estaban calladas sin dirigirse la palabra y aunque la actriz hacía intención como de establecer contacto visual con la cantante esta pasaba de todo.

Mucha gente ha criticado este momento y la 'altividad' de Paris pero muchos otros han dicho que quizás ella ni siquiera sepa quién es Ester Expósito y de ahí su acto de 'ignoración' extrema.

"Veo a Ester queriendo tener buena onda con ella y la tipa con la mirada sobradora", decía un usuario en redes.

La cara de Ester Expósito tras el encuentro con Paris Jackson

Después de este momento tan incómodo Ester hacía una publicación en su Instagram compartiendo una serie de fotos del desfile de Desigual enseñando su modelito y otros detalles.

Pero si te fijas en el carrusel aparece una foto donde se la ve con una cara como de pocas ganas de estar ahí y menos al lado de Paris Jackson. ¿Estaría mandado la actriz una indirecta a su compañera de 'front row'?