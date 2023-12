Con permiso del padre de Gerard Piqué, Joan Piqué -brutal dardo con "dicen por ahí que no hay mal que cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura"- la gran protagonista de la nueva canción de Shakira, 'El Jefe', es Lili Melgar.

"Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización" le dedica la cantante después de decir su nombre y apellidos y ponerla en el foco en esta sorprendente colaboración con los mexicanos Fuerza Regida en la que la colombiana denuncia la explotación laboral que sufren miles de personas en el mundo.

Pero, ¿quién es Lili Melgar? Pues ni más ni menos que la niñera de Milan y Sasha, a la que se rumorea que Gerard Piqué habría despedido fulminantemente después de que la boliviana le contase a Shakira que el exfutbolista le estaba siendo desleal con Clara Chía. Y sin darle la indemnización que le correspondía después de años cuidando de sus hijos.

Una estatua inaugurada por los padres de la cantante

Si hay un sobrenombre por el que cualquiera identificaría que estamos hablando de Shakira, ese es 'la de Barranquilla'. Desde que sus 'Pies descalzos' marcaron un antes y un después en la industria musical internacional allá por 1995, la artista ha logrado que su tierra natal pase a ser casi tan conocida como ella. Y ahora, en 2023, su ciudad ha querido agradecérselo convirtiéndola en un monumento.

Esta estatua de bronce de más de 6,50 metros de altura ha sido diseñada por Yino Márquez, que ha trabajado mano a mano con más de 30 obreros y otros tantos estudiantes de la Escuela Distrital de Artes de Barranquilla (de la que es coordinador) para ponerla en pie. "Es un trabajo hecho con mucha honradez. Si tú ves, es el vestido transformándose en unas olas. Es el río y el mar. Porque Shakira es río y mar, es Barranquilla", reivindicaba este martes en la ceremonia de inauguración de la misma.

A este acto celebrado en el Gran Malecón de Barranquilla, que desde ya cuenta con un nuevo monumento al que peregrinarán miles de turistas, estuvo presente Jaime Pumarejo Heins, alcalde de la localidad, que reivindicó a la cantante como "la más grande artista nacida en la esquina mágica del Caribe colombiano, donde se unen el río Magdalena y el mar Caribe". También sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, que vivieron con un orgullo inmenso el instante en el que se descubrió la escultura de su hija. "Se hizo realidad lo que tú querías", le dijo al oído ella a él, que a sus 92 años y a pesar de su delicado estado de salud quiso estar presente en este momento de enorme impacto para su familia.

Críticas

Sin embargo, después de la entrega de la escultura ha sido objeto de múltiples comentarios en redes sociales, destacando particularidades en la expresión facial de la cantante barranquillera en la obra: “Yo también tendría la cara de Shakira con ese solazo”; “La cara de Shakira en esa estatua se ve como rara, ¿no?”; “Lo siento pero esa no es la cara de Shakira”; “Pues en realidad la cara de Shakira no se la veo por ningún lado”; “Esa no es la cara de Shakira!”, "Es como si hubiese visto a Piqué", son algunos de los comentarios que recogían las redes sociales.