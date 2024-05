La Liga no ha hecho justicia con la Arandina

La Arandina, rival del Zamora este domingo, consumó ya su descenso, un descenso que no hace justicia con el fútbol que ha realizado el equipo ribereño durante esta Liga. David Movilla es consciente de ello, por lo que no quiere ninguna confianza de su equipo en este "aperitivo" del play off. "Los números dicen que ha sumado cuatro victorias seguidas en esta recta final. Además a nivel de rendimiento ha tenido otros momentos en los que ha estado muy bien. Lodije en el partido de ida, que es un equipo que que resultados no se han ajustado a lo que ha generado entres las dos áreas, donde ha hecho muy bien las cosas, pero le ha penalizado mucho el área propia y no ha sido contundente en el área rival. Tiene una espectativa de gol mayor a nivel ofensivo que defensivo. Aunque esté descendido ya, ha generado más de lo que le han generado. Y por contra, ha encajado muchos más goles de los que ha metido. Y hasta esta misma semana no ha estado descendido y porque los otros resultados no le han acompañado. Si la Gimnástica no hubiese ganado, hubiesen llegado aquí con todas las opciones del mundo. Han dignificado y honrado la profesión hasta el final, y de no ser por esto, hubiera salvado la categoría con holgura".

El entrenador del Zamora CF remarcó que "tal vez cuando se ha liberado un poco de la urgencia o de la necesidad, es cuando ha emergido su mejor versión. Fue un poco tarde pero se produjo, tal vez no cuando mostraron su mejor versión, sino cuando han sido contundentes en el área contraria. En los últimos cinco partidos en que han puntuado han trasladado en las áreas aquello que han hecho en las dos áreas. No es un equipo frágil porque además tiene buenos jugadores, está bien dirigido y puede resultar estraño felicitar a un equipo que ha descendido pero para mi es que han rendido bien aunque no hayan tenido pegada".