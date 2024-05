Marco Torres: "Mallorca es un equipo competitivo"

El jugador del Balonmano Zamora Enamora Marco Torres reconoció que el equipo no defendió bien durante la mayor parte del partido contra Ibiza en el que los pistachos regresaron a la senda de las derrotas tras la ilusionante victoria en Alcobendas: "Lo hemos hablado en el vestuario, empezamos un poco fuera del partido y el propio entrenador Diego Torres reconoció que nos vio un poco fuera, independientemente de que luega se perdiera por lo que fuera. Hemos ido a remolque todo el tiempo cuando, en los últimos partidos habíamos aguantado con el marcador bastante igualado. Y se notó".

"Por las condiciones en las que está el equipo ahora mismo ya que no nos jugamos nada aunque saldremos a ganar siempre, estuvimos practicando la defensa 5-1 y nos salió bien en los entrenamientos, pero en el partido no salió como se esperaba. Pero al final, perdimos por las circunstancias, en general", añadió el jugador pistacho.

Torres cree que el Mallorca es un equipo más sólido que el Ibiza: "Ha sido bastante regular durante la temporada, ha sacado algún punto porque es un equipo competitivo, siempre hace frente a los rivales, pero Ibiza ha conseguido salir del hoyo aunque todavía no está salvado".

El joven jugador zamorano recordó que fue muy dolorosa la derrota en la primera vuelta en el Ángel Nieto contra el Mallorca: "No perdimos de mucho pero era un partido en el que pensábamos que íbamos a poder puntuar, y fue bastante duro perder finalmente porque era un rival directo".

Por su parte, el entrenador ayudante del Zamora Enamora, Antonio Núñez, explicó en rueda de prensa que "cuando te enfrentas a equipos que están todavía con posibilidades de estar arriba o de salvarse, son los rivales más difíciles porque vienen a muerte, van hiperrevolucionados. Cuando no llegas a este nivel de competitividad, si no vas con toda la intensidad de partidos anteriores, al final te pasa factura, y ese fue uno de los factores que influyeron contra Ibiza. Y hasta que no alcanzamos el nivel que tenían ellos, de actitud, de confianza, no pudimos ponernos a su altura. Ellos estuvieron por encima de nosotros, y luego les superamos, pero no acertamos con ese gol puntual que nos pudiera acercar al final". Esta vez, contra Mallorca, los dos rivales están descendidos: "Depende más de los jugadores más que de los entrenadores. Fue dura aquella derrota poque aquellos puntos pudieron cambiar todo el desarrollo posterior de la Liga y nos afectó, sobre todo a varios jugadores, pero no creo que esta semana estemos pensando en aquella derrota, tenemos que jugar bien y para ello hay que mejorar la defensa, buscar el contraataque y mejorar el repliegue defensivo".