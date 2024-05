Juanan, centrocampista del Zamora CF: "Queremos ir con buenas sensaciones al play off"

El centrocampista del Zamora CF Juanan reconoció ayer que al equipo le han venido bien los cuatro días de descanso que les concedió David Movilla: "Nos han venido muy bien, eran necesarios para desconectar un poco y coger con muchas ganas estas cuatro semanas, esperemos, que nos quedan por delante. Ha sido muy positivo para todos, y volver con las pilas cargadas para lo más bonito que es por lo que llevamos peleando durante todo el año".

El centrocampista salmantino reconoce que el equipo ha llegado muy bien físicamente a este final de temporada aunque existe la preocupación por Diego Aguirre que sufrió una lesión en el último partido. "Ya se encarga el míster de que estemos bien físicamente, pero la verdad es que por eso no va a haber problema".

En el partido de mañana contra la Arandina ya ninguno de los dos rivales se juegan nada pero no por ello habrá menos competitividad: "Queremos irnos con buenas sensaciones al play off. Es verdad que no hay mucho en juego pero para nosotros no acaba la temporada y no nos podemos dejar llevar y tenemos que tomarlo como si fuera un partido más. Además será una oportunidad para todos los jugadores de hacernos un hueco en el equipo para el play off".

"El balance real espero poder hacerlo en cuatro semanas pero hasta ahora ha sido una temporada bonita, hemos tenido una emocionante pelea por el primer puesto aunque al final nos hayamos descolgado, pero hemos estado bastante bien", añadió el jugador rojiblanco.

"Sería mejor afrontar el play off ganando y por eso también es importante el partido del domingo. Ganar sería muy importante para el play off, para coger confianza y siempre las victorias suman". Respecto a los posibles rivales de la fase de ascenso, Juanan recordó de años padados que "no hay ningún rival sencillo en un play off".