Hay noticias que recorren las redes como la pólvora. Y esta es una de ellas. Se trata de la historia reciente de John, un estadounidense al que le tocó la lotería y decidió contárselo exclusivamente a su mujer, haciéndola guardiana del secreto familiar que conllevan 22 millones de dólares. Ni sus hijos, resto de familiares, amigos... nadie más podía saberlo.

Es importante saber que casi 3 de cada 4 agraciados por una millonada en los juegos de azar se arruina antes de los cinco años e incluso padecen unas deudas insalvables después. El motivo principal es pretender cambiar de estatus económico de manera radical de la noche a la mañana sin contar con un plan. Y todavía menos con formación financiera. Hazte la pregunta sobre qué es lo primero que harías si te toca la lotería y ahí empezaremos a saber si estás destinado a arruinarte en menos de media década, como la mayoría. Ojo, a los futbolistas y demás deportistas de la élite multimillonaria les ocurre lo mismo.

Este hombre no ha querido compartir muchos más datos de su vida para no hacer sonar las alarmas de su entorno al hacerse público el podcast 'The Dave Ramsey Show'. “Mi esposa y yo tomamos la decisión consciente de mantenerlo en secreto. Ni siquiera se lo hemos contado a nuestros dos hijos adolescentes”, dijo para sorpresa de los presentes. El argumento principal es muy sencillo: "no queremos que se vuelvan unos vagos". "No queremos que cuando crezcan se conviertan en personas que esperan. Ya sabes, esperando a que muramos para poder hacerse con nuestro dinero. Quiero que descubran qué es lo que quieren hacer en la vida y que se pongan manos a la obra”, añade.

Ayudar sin desvelar el premio

“Hay demasiadas personas en tu puerta pidiendo limosnas y esperando que pagues por todo”. Si alguno de sus allegados necesita ayuda, se la dará sin desvelar el premio, argumentando haber recibido "una pequeña herencia de un tío". Lo que está claro es que se trata de un hombre afortunado, en todos los sentidos.

Las RRSS aplauden al millonario

Está claro que la mayoría de las personas no se comportarían como este buen hombre, ya que no se explicaría que el 70% de los 'nuevorricos' se arruinen en pocos años. Pero, sin embargo, la mayoría de los comentarios al podcast en redes se llenaron de aplausos.