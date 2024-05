Zamora CF-Arandina: A disfrutar el fútbol sin presión

El Zamora CF intentará hoy terminar la liga regular con la motivación que le daría para el play off lograr una victoria contra una Arandina que llegará al Ruta de la Plata ya descndido pero con una brillante racha de cuatro victorias que habla del nivel futbolístico que tienen los de la Ribera del Duero. Será un partido sin historia porque ninguno de los dos rivales se juega ya nada en la clasificación y si la Arandina ya está descendido, el Zamora CF terminará la liga tercero, pase lo que pase hoy.

David Movilla ha prometido durante la semana que su equipo saldrá a por todas "por múltiples razones" y tal vez la principal sea llegar con buenas sensaciones a la primera eliminatoria por el ascenso. Movilla contará con todos sus efectivos y no parece que vaya a presentar grandes sorpresas en su equipo inicial, mientras la Arandina es baja Otu, lesionado, Haji parece recuperado y tiene molestias el portero Jara, mientras Frodo está sancionado.

El exjugador del Zamora CF Javi Bueno reconoce que para la Arandina ha sido una semana difícil: "Llevámos una racha muy positiva, el equipo está en un gran momento de juego y por eso duele más. Ves que el equipo estaba más que preparado para salvar la categoría y al final no lo hemos conseguido por malos resultados de los rivales. Afrontaremos el partido de Zamora con profesionalidad, representamos a un club y a una ciudad, y tenemos que dar la cara para conseguir los tres puntos". Bueno añadió que "no hemos sido inferiores a ningún equipo y eso dice mucho de nosotros. Vamos a disfrutar a Zamora en un gran campo y contra un gran equipo que tiene opciones de ascender a Primera RFEF. Tenemos que salir a disfrutar, olvidarnos que estamos descendidos y es un partido que hay que ganarlo". El centrocampista de Simanca reconoce que "he estado muy feliz en el club y en la ciudad. El equipo ha ido de menos a más, nos h costado dar con la tecla muchas veces y en defensa no hemos sido muy contundentes, pero lástima que la temporada no durase tres o cuatro partidos más".

El entrenador de la Arandina recordó que "la semana pasada se nos fueron las opciones de salvación y visitamos uno de los campos más difíciles de la categoría. El Zamora lleva toda la temporada en la parte de arriba por méritos propios, va a jugar el play off y querrá llegar con buenas sensacione. Nosotros hemos intentado recuperarnos para intentar terminar la temporada de la forma más parecida a esta segunda parte de la competición y vamos a intentar traernos los tres puntos de Zamora".

Alex Izquierdo recordó en rueda de prensa que "es la primera semana que tengo desde que soy entrenador de la Arandina que no he tenido un aliciente clasificatorio en un partido. Evidentemente, estamos preparándonos para ganar que es algo importante, pero no tenemos ese aliciente de luchar por algo en la clasificación. A partir de ahí, en la primera parte de la semana, se trataba de que la gente asimilara y reflexionase sobre lo que ha pasado, y a partir del jueves ya nos centramos en preparar el partido del Ruta. Estoy convencido de que iremos allí para hacer un partido muy completo y acabar con el premio de ganar en un campo con el nivel del Ruta y del Zamora CF".

Izquierdo espera que Movilla reparta el tiempo de juego entre sus jugadores pensando en el play off, pero tengo muy claro que van a mostrar un nivel competitivo muy alto porque en estas semanas han hecho buenos partidos aunque no se haya reflejado en los resultados. No pensamos que vaya a ser un partido descafeinado por la cercanía del play off y ellos van a querer buscar sensaciones lo mejor posibles y nosotros tenemos que estar a ese nivel de tensión para que no nos sorprendan e intentar dar continuidad a lo que venimos haciendo. Tenemos que hacer un partido completo y con el claro objetivo de ganar". En entrenador de la Arandina cree que en estas últimas semanas, su equipo "se ha soltado en muchos momentos, sobre todo a nivel individual, y la falta de esa presión esperemos que sirva para que se traduzca en disfrutar a nivel ofensivo, y además seamos lo más competitivos en defensa para no terminar la temporada con un mal sabor de boca".