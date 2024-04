Nos Movemos por Toro apoyará el nuevo presupuesto "si se subsanan errores"

Nos Movemos por Toro apoyará el presupuesto del Ayuntamiento para el presente ejercicio, si se subsanan los "errores" detectados en el borrador rechazado en el pleno del pasado mes de febrero y que motivó un enfrentamiento entre el equipo de Gobierno del PP y parte de la oposición.

Recordó la agrupación liderada por el exalcalde, Tomás del Bien, que en febrero el Pleno rechazó el presupuesto "por no haber atendido los errores" de los que advirtió al equipo de Gobierno del PP. Con anterioridad a que el plan económico fuera elevado al Pleno, las reuniones mantenidas con el equipo de Gobierno propiciaron un entendimiento sobre las partidas de inversiones y de transferencias comunes, que no fue posible cerrar en otros capítulos de gastos e ingresos que, según la agrupación, "contenían graves errores de cálculo, previsión y traslado de imagen fiel".

Por este motivo, Nos Movemos por Toro trasladó al alcalde, Rafael González, la "relación de errores" detectados en el borrador del nuevo presupuesto y "nos reunimos con los técnicos municipales para subsanarlos".

Entre otros "errores", la agrupación destacó los detectados en el capítulo de ingresos, que no se ajustaban a la liquidación presupuestaria del año 2023 y que , por tanto, "perturbaban la imagen fiel de la realidad municipal". En segundo lugar, el apartado de gastos denominado "Fondo de contingencia", con el que se atienden "aquellas situaciones inesperadas y urgentes", sumaba la cantidad de 310.000 euros cuando habitualmente se limitaba a 60.000.

Desde el principio, los ediles de Nos Movemos por Toro mostraron su posición contraria a la ampliación de crédito destinada, en principio, al capítulo de personal por incrementos salariales pendientes, pero "estaba duplicada, ya que el capítulo de gastos de personal contaba con partidas para hacer frente a las subidas salariales".

Posteriormente, la agrupación fue informada de que esa subida se correspondía con la "posible" ejecución de las obras de un muro de contención en la calle Negrillo, supuesto que también se reflejaba en otra partida del capítulo de inversiones.

Para "no desequilibrar" el documento ya elaborado, Nos Movemos por Toro ha propuesto añadir la cantidad retraída del "Fondo de contingencia" a partidas presupuestadas erróneamente, teniendo en cuenta la liquidación del 2023 y con una reducción de más del 50% del Fondo de contingencia, al margen de valorar las posibles consecuencias de la inversión prevista en la calle Negrillo. A estos errores que la agrupación consideraba graves se suman los detectados en el capítulo de gastos financieros, calculados a fecha de 14 de septiembre de 2023 cuando, en su opinión, para reflejar una imagen fiel del municipio tienen que calcularse a fecha de 31 de diciembre de 2023.

"Presupuestos continuistas"

Igualmente en el documento elevado al Pleno, Nos Movemos por Toro detectó erratas tipográficas en la memoria de Alcaldía y en el informe económico-financiero, que no coincidían con el borrador del presupuesto. Si los errores enumerados se subsanan, una vez admitidos por los técnicos y que ahora deberá reconocer el equipo de Gobierno, "los presupuestos municipales tendrán el apoyo" de Nos Movemos por Toro, porque además son "continuistas" e incluyen la finalización de proyectos ya iniciados en pasados ejercicios y que "quedaron pendientes por la situación sanitaria".

Por otra parte, Nos Movemos por Toro, "en ejercicio de la responsabilidad que nos han otorgado los ciudadanos", es consciente de la necesidad de que Toro "tenga un presupuesto aprobado", aunque también advirtió que su función es la de "velar" porque cumpla con la legalidad y traslade una imagen fiel de la realidad municipal.

Del mismo modo, resaltó la necesidad de ejecutar las inversiones previstas, al margen de atender las necesidades del personal municipal y que las asociaciones y colectivos de la ciudad reciban "apoyo" para desarrollar sus actividades con el mismo nivel de compromiso, que se triplicó e el periodo 2015-2023.

No obstante, Nos Movemos por Toro dejó claro que "no vamos a ser partícipes del discurso actual del equipo de Gobierno y del alcalde, engañando a la sociedad, a los trabajadores municipales, a las asociaciones y a los proveedores, con la cantinela de que sin presupuestos no tienen margen de nada para ejecutar acciones, cuando sí pueden trabajar con uno prorrogado", mecanismo que ya utilizaron anteriores Gobiernos locales del PP en Toro.

Por último, remarcó que considera "más beneficioso para Toro" un presupuesto consensuado, aunque también exige al equipo de Gobierno que, "de una vez por todas empiece a resolver los problemas de los ciudadanos", ya que después de diez meses de gestión "ha sumido a la ciudad en un estao de apatía e inacción nunca visto antes".

Suscríbete para seguir leyendo