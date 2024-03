El alcalde de Toro continúa negociando los presupuestos con todos los grupos políticos

El Ayuntamiento de Toro sigue sin alcanzar un acuerdo para la aprobación de los presupuestos municipales referentes al ejercicio 2024. Así lo ha confirmado este viernes el alcalde de la localidad, Rafael González, quien ha afirmado que desde el Equipo de Gobierno local siguen "hablando con todos los grupos políticos" y han recogido modificaciones propuestas por todos; "de unos, unas cosas y de otros, otras, pero son los mismos presupuestos que la otra vez", ha explicado.

González ha afirmado que piensa que, esta vez, los presupuestos "van a salir", al igual que lo esperaba cuando se elevaron a Pleno en una ocasión anterior, "pero la otra vez no salieron y pueden no salir otra vez". Asimismo, el primer edil ha añadido que "a mí me gustaría que el acuerdo fuera con todos los grupos políticos. Yo siempre hablo del Pleno y esos son nueve ediles a mayores de nosotros", ha expresado el popular.

Por su parte, el portavoz de Nos Movemos por Toro, Tomás del Bien, ha confirmado que, desde su grupo político, han estado trabajando con los técnicos del Consistorio en las correcciones que estimaban oportunas para su respaldo a los presupuestos y que afectan tanto al capítulo de ingresos como al de gastos; referente al primero, por tratarse de datos "que no se correspondían con la realidad". "Hemos hecho correcciones responsables, quitando y poniendo en función de la realidad presupuestaria del año pasado. Son correcciones muy técnicas y nada políticas", ha asegurado Del Bien.

No obstante, el portavoz de NMPT ha asegurado que todavía no han recibido el documento final en el que se reflejen esas "correcciones" trabajadas con los técnicos. "En el momento en que nos las presenten, las aprobaremos o no".

El próximo Pleno, correspondiente al mes de abril, se celebrará el día 4 del mes y la Comisión previa tendrá lugar el primer día del propio abril. "Se ha retrasado tanto para que no nos dijeran que no han tenido tiempo para estudiarlos y analizarlos", ha explicado el alcalde, además de aludir a la celebración de la Semana Santa en los próximos días, con los correspondientes días no hábiles que esta conlleva. "A día de hoy, nadie me ha mostrado su conformidad con los presupuestos", ha concluido González.