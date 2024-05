La Guardia Civil alerta de la nueva estafa relacionada con tu casa: no piques

La Guardia Civil alerta de una nueva estafa. La era digital ha transformado nuestras interacciones tanto personales como profesionales, brindando nuevas oportunidades pero también planteando riesgos. Aunque podemos educarnos para identificar estafas en línea y discernir la autenticidad de sitios web de comercio electrónico, siempre existirá la amenaza de aquellos que buscan obtener información confidencial de manera fraudulenta. En esta ocasión, te informamos sobre un reciente intento de fraude relacionado con correos electrónicos relacionados con los asuntos de casa supuestamente enviados por Endesa.

La Guardia Civil está alertando sobre un reciente intento de estafa en línea. Se ha identificado una campaña de distribución de malware en curso, y se insta a la precaución para evitar caer en esta trampa.

De acuerdo con el Instituto de Ciberseguridad Nacional, se ha observado que el nombre de Endesa está siendo utilizado para enviar comunicaciones masivas por correo electrónico. El objetivo de estos mensajes fraudulentos es obtener información confidencial de los usuarios afectados.

¿Qué hacer si he picado?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) explica los pasos a seguir en caso de recibir este correo electrónico. Si has recibido el correo pero no has interactuado con ningún enlace, la recomendación es marcarlo como spam y eliminarlo de tu bandeja de entrada. En el caso de haber descargado el archivo adjunto pero no haberlo ejecutado, se aconseja eliminarlo de inmediato.

En caso de haber ejecutado el archivo, es probable que tu ordenador ya esté infectado. Es crucial que tomes las siguientes medidas:

Desconecta tu dispositivo de internet para prevenir la propagación del malware. Emplea un programa antivirus para detectar y eliminar el malware. Considera restablecer o formatear tu equipo, previo respaldo de tus archivos. Recopila todas las pruebas y presenta una denuncia a las autoridades pertinentes.

En esta situación, el malware identificado como Grandoreiro se difunde al engañar al usuario mediante supuestas facturas pendientes de su proveedor de servicios eléctricos. La descarga de estas falsas facturas es el origen del problema. Es esencial recordar que nunca se deben descargar archivos ni hacer clic en enlaces de origen desconocido, y siempre verificar la autenticidad de la información con la empresa correspondiente.