NUEVA ESTAFA EN INTERNET EN ZAMORA | La venta de un iPhone por 445 euros en la conocida web eBay termina en un timo

¿Un iPhone por la mitad de precio? Los 445 euros que solicitaba el anunciante no le parecieron una cantidad sospechosamente baja. El joven zamorano que esperaba el teléfono es posible que creyera que el haber visto el producto en una página web conocida de artículos nuevos y de segunda mano como eBay era suficiente garantía para no perder su dinero. Sin embargo, su olfato no le llevó por buen camino: nunca recibió el móvil. A dos velas se quedó, más bien, su madre, ya que utilizó la cuenta de la progenitora para pagar esa cantidad con una transferencia a otra de un desconocido. La estafa por Internet estaba servida y podría haberle causado más problemas a la madre, puesto que esa operación permitía al delincuente conocer los datos bancarios del comprador.

No obstante, la denuncia permitió a la Policía Nacional localizar al titular de la cuenta a la que el joven envió los 445 euros, pero el dinero se perdió, ya que suelen sacarlo de inmediato para impedir que los agentes lo puedan intervenir. El titular de la cuenta bancaria facilitada por el anunciante del móvil, un hombre que responde a las iniciales de S.C.G., está acusado de esta estafa.

El Juzgado logró procesar en esta causa a S.C.G., para el que la Fiscalía de Zamora exige la pena de un año de prisión como imputado en un delito de estafa y el pago de los 445 euros que acabó perdiendo la madre del joven que creyó haber adquirido un móvil de alta gama a un precio increíble. El Ministerio Fiscal solicitó una fianza de 500 euros para el imputado con el fin de garantizar que la perjudicada podrá recuperar el dinero que le fue cobrado por un teléfono que nunca llegó a su destino, aunque su hijo había contactado con el vendedor para cerrar el trato.

El abogado del joven cliente solicita dos años de prisión para el acusado y una indemnización de 750 euros, una cantidad que incluye la valoración de los daños morales que su conducta delictiva causó a su cliente y a la madre de este, así como por las molestias por los trámites que tuvieron que realizar para conseguir que se les devuelva la cuantía estafada, alega el abogada, Verónica Alejandro del Río.

La recomendación de la Unidad de Delitos Informáticos de la Comisaría de Zamora hace especial hincapié en que se debe de huir de cualquier venta que parezca ser una ganga porque detrás lo más probable es que haya una trampa. Que la oferta se haga desde páginas de anuncios conocidas no significa que los estafadores no estén al acecho para "clavársela" a algún inocente que termine por creerse lo increíble. Este tipo de estafas por Internet continúan siendo muy comunes a pesar de lo burdo del sistema que emplean los delincuentes, que no dudan en anunciar la venta de productos caros a un coste irrisorio para las cualidades del mismo.

Suscríbete para seguir leyendo