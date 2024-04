El falso revisor, la estafa más utilizada contra los mayores del medio rural

Agentes de la Guardia Civil del cuartel de Villardeciervos impartieron este domingo, en Villanueva de Valrojo, una charla orientada a "La seguridad de nuestros mayores", una oportunidad para tratar la discriminación que las personas mayores sufren en su día a día.

Una veintena de vecinos participaron de los problemas y directrices de seguridad y prevención dirigida a los mayores de 65 años, en una provincia con la media de edad de 63 años y la más alta de España.

La población mayor afronta además un problema de edadismo, discriminación por su edad. Las estafas y ciberdelitos han aumentado considerablemente, como otro de los peligros, aunque "el falso revisor" sigue siendo el engaño más común en el medio rural. Los malos tratos y el abandono y desatención de los mayores es otro de los problemas para este sector poblacional.

Las desapariciones involuntarias siguen siendo uno de los problemas de seguridad que afronta la Guardia Civil aunque se ha mejorado el protocolo y medios de actuación. Comunicar en las primeras horas la ausencia del domicilio, es fundamental para poner en marcha el protocolo y aumentar las posibilidades de localización. Ese protocolo activa todas las patrullas para la localización, y se abren dos líneas la de búsqueda y la de investigación, desde hábitos y costumbres hasta movimientos en cuentas bancarias.

El responsable de la zona explicó el Plan Idoso, con la presencia de las dos agentes de Villardeciervos, que dispone de un censo actualizado sobre las personas mayores que viven solas y los contactos de familiares a los que informar en caso de necesidad. Programas como Teleasistencia, bien a través de los servicios sociales de CEAS o Cruz Roja, son recomendables, junto con la disponibilidad de móviles, relojes inteligentes dispositivos de localización.

La Guardia Civil estructuró la charla en peligros y riesgos en el ámbito del hogar y fuera de él. Dentro de la vivienda el riesgo es el de sufrir caídas, de ahí que las recomendaciones pasen por tener el teléfono en una mesa baja al que poder acceder desde el suelo, evitar superficies deslizantes, no subirse a banquetas, tener escaleras iluminadas, un suelo libre de obstáculos. Otro de los riesgos es el de incendios por braseros y estufas, y es necesario evitar que las fuentes de calor no estén en contacto con depósitos de combustible.

Los robos en domicilio son frecuentes, y últimamente se han producido varios en la capital, con el método de usar pegamento en los marcos de las puertas para detectar si hay presencia en la vivienda. La recomendación es no abrir a extraños, esconder dinero y joyas fuera de los lugares habituales como "debajo del colchón", en fondos de armarios o debajo del cajón de la televisión. En el interior de los vehículos no dejar no la documentación del coche ni llaves de casas. En la vía público conviene no hacer ostentación de joyas. A la hora de hacer operaciones en cajeros, acceder al cajero interior, ir acompañado para sacar dinero y no confiar de nadie que se acerque. Para los usuarios de banca on line, no facilitar ninguna clave ni ningún dato y ponerse siempre en contacto con la entidad y desconfiar de correos y enlaces a otras direcciones web.

El falso revisor sigue siendo uno de los casos de estafa o engaño más habitual, y como siempre lo recomendable es no permitir el acceso a la vivienda, permitir entrar solo cuando previamente se ha concertado la visita de revisión, no firmar ni facilitar documentos y tomar la precaución de pedir la identificación al revisor.

