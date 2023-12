"No me gusta", "es muy frío", "no tiene emoción ni personalidad", "es fofo y soso", o, directamente, "una tremendísima mierda", han sido algunos de los calificativos que se ha ganado en las redes el 'teaser' que hace un par de días presentó Campofrío a modo de su ya tradicional anuncio navideño. Para esta campaña, que ya va por la 13ª edición, "queríamos innovar", han explicado desde la marca charcutera sobre el lanzamiento del vídeo previo al anuncio de verdad que este jueves, por fin, se ha desvelado, y que vuelve a contar con cómicos y artistas pata negra del panorama nacional: desde Carlos Areces (un clásico, que repite), hasta Malena Alterio o el mítico payaso Fofito.

Las comparaciones son odiosas, pero en este caso, "ese era el objetivo de los creativos de la campaña", ha explicado Mónica Moro, directora de la agencia This is Libre. O sea, que sea hablase, y no muy bien, del primer anuncio, para que el segundo se llevara todos los aplausos. Y así fue cómo orquestraron el guión del primer vídeo: "La palabra más buscada por los españoles en 2023 ha sido "ChatGPT", así que no lo dudamos: este año el anuncio de Navidad de Campofrío lo tenía que escribir esta Inteligencia Artificial (IA). Le pedimos, literal: 'Escríbeme el anuncio de Campofrío para esta Navidad'. Esto fue lo que nos devolvió y lo rodamos al pie de la letra". Una familia perfecta, en una casa idílicamente adornada y un mensaje enternecedor sobre la importancia de las relaciones humanas, aderezado con mucha charcutería... Típicos topicazos. "Podemos usar bien la IA" Pero en la presentación del espot verdadero de Campofrío -junto con el de la Lotería, uno de los más esperados de las fiestas-, se han aclarado las dudas sobre el guion de este año. "Siempre es un tema de actualidad y que preocupa a la gente", ha explicado la directora de márketing de Campofrío, Juana Manso. "Nos preocupaba ver noticias sobre la Inteligencia Artificial que había puesto caras de niñas a cuerpos femeninos desnudos... y cosas así. Creemos que es una herramienta y que todo no ha de ser malo, que la podemos moldear y hacer que ofrezca oportunidades positivas", ha insistido Manso. Cásting estelar La campaña real, que lleva por título 'CampofrIA', cuenta este 2023 con un variado plantel de artistas: Carlos Areces; Alexia Putellas; Malena Alterio; Ana Morgade; José Mercé; Eva Navarro; Gloria Ramos; Fofito; David Nano JR y los raperos Bnet y Chuty. Además, y gracias a las ventajas de la IA, en el anuncio se recuerda a algunos de los actores que protagonizaron el espot en años anteriores, como los desaparecidos Chiquito de la Calzada y Quique San Francisco o la voz de Eugenio. Desde este jueves se podrá ver en la televisión y en las redes sociales ('hashtag' #CampofrIA), medios digitales y cine. Le falta "calle" "No se le ha puesto cariño, le falta calle", asegura el actor Carlos Areces, que repite este año como maestro de ceremonias, cuando entra en el decorado del anuncio de la IA. Vamos a corregir lo que el ChatGPT no ha hecho bien. Se trata de "humanizar la tecnología", subraya. Acto seguido se sienta a la mesa con las futbolistas Alexia Putellas y Eva Navarro; el cantaor José Mercé; las actrices Malena Alterio y Gloria Ramos; los cómicos Ana Morgade y Fofito; 'influencers' como David Nano JR y los raperos Bnet y Chuty. "Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida", acaba diciendo Areces, después de que hagan su aparición 'artificial', con la ayuda de sus diferentes aplicaciones, grandes del humor y entrañables protagonistas de anteriores campañas, como Quique San Francisco, Eugenio y Chiquito de la Calzada. Tema recurrente del año La Inteligencia Artificial se ha situado como un asunto recurrente en nuestras conversaciones y en los medios de comunicación en el último año despertando, a la vez, admiración y preocupación en la sociedad por las oportunidades y riesgos que brinda. Con el fin de ayudar trasladar todo lo que la IA puede aportar a la sociedad y a transmitir la importancia de humanizarla, de dotarla de valores y de utilizarla correctamente, Campofrío ha contado con la asesoría de Alicia Troncoso, catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial (AEPIA). "La Inteligencia Artificial aprende del pasado para predecir el futuro. Por ello, es esencial apelar a la ética en su desarrollo para educarla en valores que garanticen que actúe de forma transparente y justa, sin sesgos ni discriminación", ha dicho Troncoso durante la presentación. La actualidad, en positivo 'El anuncio de CampofrIA' es una idea original de Mónica Moro y Raquel Martínez, directoras creativas de la agencia This is Libre, quienes desde hace 12 años lideran la línea creativa de los anuncios navideños de Campofrío. 2En todas las campañas tratamos de dar un punto de vista sobre algún tema de actualidad y la Inteligencia Artificial ya forma parte de nuestra vida y, por supuesto de nuestra profesión creativa, por lo que sería muy raro ignorarla", han asegurado las directoras creativas de This is Libre. "Nos ha divertido mucho pedir a la IA este anuncio, rodarlo, emitirlo y mostrar la necesidad más que nunca de un enfoque más humano en todo lo que viene. Lo bonito es tener claro que la herramienta es lo que nosotros hacemos con ella y que esta nos reta a ser mejores en todo, principalmente en nuestra concepción del mundo", han recalcado.