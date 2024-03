"El principal valor de Bercianos son sus gentes, sencillas y acogedoras"

Juan Lorenzo Blanco nació el 27 de mayo de 1951, casado y con tres hijos, es presidente de la Hermandad Penitencial del Santo Entierro, una de la cofradías más históricas y emblemáticas de España; alma, corazón y vida de las Semana Santa de Bercianos, declarada oficialmente BIC (Bien de Interés Cultural) el 10 de mayo de 2014 y Fiesta de Interés Turístico Regional el 20 de enero de 2012 por la Junta de Castilla y León.

–Bercianos de Aliste un pueblo con pasado, presente y futuro. Los tiempos pasan y cambian: la vida y la historia continúan.

–La primera referencia documental conservada hasta nuestros días de la cofradía la tenemos hace ahora 427 años, en tiempos de la pertenencia de las Vicarías de Aliste y Alba al Arzobispado de Compostela: fue allá por el año 1597 cuando se inicio el primer Libro de Cuentas de la Cofradía, entonces de la Santa Vera Cruz, en la que se recogen su avatares durante setenta y cinco años, hasta 1672. El Visitador de Compostela llegó a Bercianos el 19 de septiembre de 1598 y dejó constancia que tenía ordenanzas y reglas para regirse. En 1601 estaban probadas por el ordinario y se mandó, con vistas a que los penitentes se enteraran bien y las tuvieren siempre presentes, leerlas en las reuniones de la cofradía una vez a año. En 1751 la hermandad de la Vera Cruz tenía un rebaño de cuarenta carneros, 10 ovejas, cuatro cabras y diez machos de cabrío que producían de esquilmo 205 reales de vellón al año.

–¿Cuál ha sido la evolución poblacional de Bercianos?

–A principios del pasado siglo XX Bercianos era uno de los pueblos más importantes a nivel poblacional de la zona con 275 vecinos. A partir de ahí se vivió un incremento progresivo que nos llevó hasta los 373 habitantes en 1950 y a 384 en 1960. La década de los sesenta fue la de mayor esplendor poblacional pues mientras en otros pueblos comenzaba a notarse la emigración nosotros no sólo aguantamos sino que logramos situarnos en 1970 con 385, un pueblo lleno de vida gracias a la presencia de niños, jóvenes y mayores. Cambiamos de siglo con 211 y como en todos los pueblos la despoblación ha causado extraños hasta situarnos hoy con 111 empadronados: 61 hombres y 50 mujeres.

–Tierra la nuestra de emigrantes, el alistano se va, sí, pero siempre con la promesa de volver. Usted es un ejemplo.

–Cuando naces y creces en Aliste eres alistano para toda la vida, siempre llevas a tu tierra en la memoria y en el corazón. Yo nací en Bercianos y en 1969, nada más cumplir los dieciocho años, cogí la maleta y me marche al País Vasco, donde estuve trabajando durante ochos años en Zumárraga y Mondragón. Regresé en 1977 y me case en Bercianos, siendo mi próximo destino y el de mi nueva familia Madrid, donde trabajaba mi mujer. Tras dos años allí regrese y cree una empresa de construcción y ya toda mi vida laboral se desarrollo Zamora capital donde vivía y en León. Al llegar la jubilación pude cumplir mi sueño y la promesa que hice cuando me marché, pasar el mayor tiempo posible en Bercianos junto a mis familiares y paisanos.

–Es usted un hombre de pueblo, fiel a sus costumbres y tradiciones ¿Cuál ha sido su presencia y evolución en la cofradía del Santo Entierro?

–Mi entrada en la hermandad penitencial tenía lugar con veintiséis años, en 1977, tras casarme, pues entonces para entrar había que estar casado, y en ella llevó ya cuarenta y siete años, pues estoy próximo a cumplir 73 años. Durante nueve años fui miembro de la Junta Directiva bajo la presidencia de mi sobrino Fernando González Rodríguez. La cofradía del Santo Entierro somos todos los hombres y mujeres de Bercianos, una gran familia, la colaboración, convivencia y hermandad son nuestro lema y bandera, cosa que les agradezco como cofrade y como presidente, muy en particular a quienes me acompañan en la Junta Directiva: Esteban Santiago Martín, María Pérez Blanco, Eli Blanco Martín, Juan Pablo Lorenzo Blanco y María José Santiago Gallego.

–¿Quién puede formar parte de la Hermandad Penitencial?

–Nacer o descender de Bercianos o estar casado con alguien del pueblo es el único requisito. Desde siempre ha sido una cofradía mixta de la cual pueden formar parte tanto hombres como mujeres. Los hijos de los cofrades directamente forman parte de la hermandad. Llegados a los veinte años de edad cada uno, siempre por voluntad propia, puede solicitar entrar.

–El ritual de entrada se mantiene desde hace cinco siglos.

–Así es. Coincidiendo con el día de Jueves Santo hay que "Pedir Cofradía". Justo un año después tras culminar la procesión de La Carrera de Jueves Santo el Juez de la Cofradía, que ahora es Emiliano Rapado Fernández, llama a Cabildo y una vez celebrado este sale al Sagrado (puerta de la iglesia) portando la Vara (insignia de la Hermandad Penitencial) y se la da al cura (capellán) José Alberto Sutil ante el cual los que pidieron cofradía hacen el juramento y tras besar la Vara son oficialmente cofrades. No se cobra una cuota anual, sólo los cincuenta euros de entrada.

–La Pasión de un pueblo es de todos y todos colaboran.

–En un pueblo lo más importante es la armonía, la hermandad y la convivencia. El principal valor de Bercianos son sus gentes, tan sencillas como acogedoras. Hoy, Sábado de Dolores, tenemos Concejo de Cofradía donde nos congregaremos para, a prestación personal, afrontar el decoro del pueblo y muy en particular del entorno de la iglesia de San Mamés y el Camino del Calvario (Vía Crucis) para nuestra Semana Santa. Luego hay almuerzo comunitario.

–¿Cuáles serán los rituales y horarios de Semana Santa?

–Contamos con cinco procesiones. La eucaristía y procesión del Domingo de Ramos tendrán lugar a las 13 horas donde procesionamos con los ramos de laurel que nos entrega el Mayordomo de la Iglesia Andrés Casas Caballero y Mari Fe González. El Martes Santo a las 19 horas será la Celebración de la Penitencia. En Jueves Santo a las 16.30 horas llega la eucaristía de la Cena del Señor y la procesión de La Carrera con la Capas Pardas Alistanas de Honras y Respeto. En Viernes Santo los Santos Oficios serán a las 12 de la mañana y a las 16.30 horas el Sermón del Descendimiento a cargo del párroco Teo Nieto Vicente, paso previo a la procesión del Santo Entierro. Por la noche, a las 22 horas, tendremos la procesión de la Dolorosa presidida por el Obispo de la Diócesis de Zamora don Fernando Varela Sánchez. Finalizamos el Domingo de Pascua, a las 13 horas, con el Encuentro.

–¿Cuál será el destino de la antigua Casa del Cura comprada al Obispado de Zamora?

–Sede y edificio de servicios múltiples de la cofradía del Santo Entierro para lo que pueda hacer falta. Uno de los problemas que tenemos es la falta de espacio para guardar los bienes de la cofradía. En Semana Santa hay que sacar los bancos de la iglesia temporalmente. Bercianos no cuenta con cura residente desde hace muchos años, desde que estuvieron don Paco y don Manolo y luego las monjas del Amor de Dios. La Casa del Cura sufrió un incendio en agosto de 2022 y cada vez se deterioraba más. Hablamos con el gerente y ecónomo de la Diócesis de Zamora José Manuel Chillo Lorenzo y llegamos a un acuerdo por un precio módico, un dinero que se destinará a la parroquia. Ahora tendremos que ir restaurándola y recuperándola en la medida de nuestras posibilidades. Lo primero será ponerle el tejado para evitar su deterioro.

–Una Semana Santa de fuerte arraigo religioso, social e histórico que atrae a cientos de visitantes. ¿Qué les aconsejaría?

–Bercianos fue, es y siempre será un pueblo acogedor donde recibiremos con los brazos abiertos a cuantos quieran visitarnos en estos días o durante todo el año. Nosotros celebramos la Pasión de Cristo como nos enseñaron nuestros antepasados, padres y abuelos, madres y abuelas y ese sentimiento y recogimiento deben perdurar. Por eso sólo pedimos respeto con los ritos religiosos y que no interfiera en ellos rompiendo el silencio o cruzando entre las procesiones. Preservar nuestra Semana Santa en esencia pura es una cosa que las gentes de Bercianos tenemos asumida como legado de nuestros ancestros y rogamos la colaboración de cuantos nos visitan.

–Dos carreteras transcurren sobre el Camino del Calvario.

–Las procesiones de La Carrera de Jueves Santo y el Santo Entierro de Viernes Santo, ambas programadas para las 16.30 horas, discurren por la travesía de las carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahide y la ZA-1407 de Alcañices a Benavente. Quienes tengan que transitar por ellas durante las procesiones pueden hacerlo por el camino de la Vereda Real de Galicia que sale desde La Era frente a la laguna (viniendo de Valer) hasta el Cruce de San Vicente. Es un camino en muy buen estado para circular que cuenta con capa de rodadura de piedra Diorita.

