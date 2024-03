El pregón de José Manuel Chillón: "En Bercianos no procesionan las mortajas, aquí se mueren como cofrades"

Bercianos y su Semana Santa "se muestran a nuestros días, a los hombres de nuestro tiempo y a nuestra forma de vivir la fe, seguramente sin pretenderlo, como paradigma de lo que una tierra tan herida y denostada, tan dejada y tan abandonada, puede dar de sí en términos de esperanza. La Semana Santa de Bercianos es, de esta manera, el evangelio en carne viva. Aquí, en esta precisa y preciosa zona del noroeste de España se percibe mejor el contenido de la fe. Aquí es más fácil hablar de coherencia entre las convicciones y la vida: aquí no se procesionan las mortajas, aquí se muere como cofrades".

Sabias y certeras palabras, con aroma a sentencias, las del Profesor de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Valladolid y Gerente Ecónomo de la Diócesis de Zamora José Manuel Chillón Lorenzo qué con su emotivo pregón abría las puertas de par en par a la Semana Santa de Bercianos, alabando la labor de sus gentes, las de hoy y sus ancestros, como el alma, el corazón y la vida para mantener viva su ancestral tradición en esencia pura.

Comenzó la noche de finales de invierno y Sábado de Cuaresma con la misa de cofradía oficiada por el párroco José Alberto Sutil Lorenzo y el canto del desgarrador miserere alistano: "Te mi Dios, mi bien, mi amor, misericordia de mí. Hoy me ves postrado aquí con penitente dolor", donde Pedro del Río y su tío Teófilo García pusieron voz a las antiguas estrofas en latín.

Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, hombre atemperado, de templanza firme y serena, un icono zamorano y un enamorado del medio rural y muy en particular de Aliste y de sus gentes, fue el encargado de la presentación oficial del acto semanasantero celebrado en la histórica iglesia parroquial de San Mamés, con la presencia de los penitentes (hombres y mujeres) de la hermandad penitencial del Santo Entierro.

Arropando al pregonero y a la Semana Santa de Bercianos Juan Lorenzo Blanco (presidente del Santo Entierro), Javier Faúndez Domínguez (presidente de la Diputación de Zamora) y Fernando González Rodríguez (cofrade y alcalde del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza).

Para Chillón Lorenzo, "lo que vivís, lo que sentís, lo que pensáis y rezáis aquí estos días, tiene para mí la pátina de la verdad indiscutible ante la que no puedo hacer otra cosa más que callar, aprender y dar gracias a Dios. Todo aquí, en Bercianos: la celebración, la tradición y el rito brota de la entraña del pueblo, del interior del cofrade, de lo más recóndito del alma, exactamente del lugar donde habla Dios y donde habita el agua que sacia, la vida que salva. El ser propio de este pueblo, la experiencia del cuidado y del respeto, la atención familiar al vecino, la cooperación de la mano tendida y de la mesa puesta, la hospitalidad de la luz siempre encendida y de la puerta siempre abierta, hablan el mismo lenguaje que el de Jesucristo".

La voz de los protagonistas / LOZ

Tesoro, este de la Semana Santa de Bercianos, "reserva espiritual -me atrevo a decir- que ha sido entregada de unos a otros no en cofres de oro ni en preciosas cajas blindadas, sino en la debilidad y en la fragilidad de la comunicación y de la palabra que pasa de padres a hijos; en la observación y en el aprendizaje de quien no quiere dejar de dar importancia a aquello por lo que sus mayores dieron la vida".

El entierro de Cristo, representado en Bercianos de Aliste, pone la forma precisa y verdadera que exige el contenido que se celebra. No hay traje de gala. No hay protocolo. Es un entierro. El sermón da el tono intimista que debe acompañar la meditación que el cofrade tiene que paladear durante la pendiente que lleva al Calvario. El miserere rompe el silencio poniendo tono al contenido de la fe viva en tierras alistanas.

En Bercianos "todos sois hermanos, todos sois cofrades. Aquí hay verdad porque no hay doblez, mezcla o posiciones de poder. Y así, la comunidad del pueblo que procesiona, que vive unida la fe, es la misma comunidad que se junta para limpiar y arreglar lo no es de nadie, porque se de todos. La Semana Santa de Bercianos es escuela de ciudadanía, academia de buena vecindad y fuente de hermandad".

Y para finalizar llegó la reflexión: "Fijad vuestros ojos sólo en Él para que él os haga sensibles a las cruces de los demás, a sus soledades, a sus sufrimientos y a sus sin sentido, para que así, cuando se aproxime el momento final, sintáis en Dios llegar vuestro atardecer. Que la vida vivida a la sombra de la cruz os otorgue la vida de la luz, la vida prometida. Venir a Bercianos es, necesariamente, tener que volver a Bercianos. Prometo volver a venir si Dios me lo concede".

La Hermandad Penitencial del Santo Entierro de Bercianos de Aliste puso en marcha el pregón de la "Pasión de un Pueblo" en la primavera de 2012 coincidiendo con el reconocimiento oficial de su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Regional por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León; que en 2014 fue reconocida como BIC (Bien de Interés Cultural).

La Pasión de Bercianos atrae y muestra de ello es que quien allí va a pregonar es recibido como un vecino más y como un vecino se siente ante las sencillas y acogedoras gentes que tienen su morada en el "Gólgota" alistano, sobre la tenue ladera, entre la ribera del río Aliste y la llanura de la Vereda Real de Galicia.

José Luis Alonso Ponga (profesor de la Universidad de Valladolid) tuvo el honor de ser el primer elegido como pregonero. Tras él se han ido sucediendo los ilustres zamoranos y foráneos que han pasado por el púlpito de la iglesia parroquial de San Mamés a ensalzar la Pasión a la vera del Cristo del Santo Entierro: Joaquín Díaz (2013), Ricardo Flecha Barrio (2014), Vicente Díez Llamas (2015), José Ángel de las Heras (2016), Pedro García González (2017) y Luis Jaramillo (2018). Cerraba el primer ciclo en 2019 Celedonio Pérez Sánchez, periodista de Sanzoles del Vino y exredactor jefe de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La crisis sanitaria global originada por la pandemia logró por primera vez detener la Semana Santa en Bercianos en su alrededor de cinco siglos de historia. Tras el parón por causa de fuerza mayor en 2020, 2021 y 2022, se recuperaba el pregón en 2023 de la mano Enrique Saiz Martín, arquitecto vallisoletano que conoció Bercianos cuando fue director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.