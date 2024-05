Almeida y su 'rifirrafe' con el reportero de La Sexta que no quiso invitar a su boda

José Luis Martínez Almeida contrajo matrimonio con Teresa Urquijo el pasado 6 de abril en la iglesia de San Francisco de Borja, Madrid. La pareja ya ha regresado de su luna de miel por las islas Maldivas y Bután, y el edil madrileño ha retomado su agenda con dos acontecimientos deportivos en la capital de España: el Mutua Madrid Open y la gala Laureus World Sports.

Ha sido en el popular certamen del deporte, cuando Martínez-Almeida habló con los reporteros que cubrían la alfombra roja. Uno de los habituales con micrófono en mano era Isma Juárez, colaborador de 'El intermedio' en La Sexta y del programa 'Alguna pregunta més?' de TV3.

El reportero, con el humor que le caracteriza, nada más ver a Almeida en la alfombra roja le espetó: "¿Qué tal fue la luna de miel?". El alcalde, rápidamente le contestó "¡No te vi en la boda!", algo que Juárez contradijo, puesto que sí que cubrió el enlace fuera de la Iglesia e incluso, le dio un regalo a su hermana.

"No, digo en la celebración", le contestaba el alcalde madrileño. "No me dejó entrar, hubiera bailado el chotis", replicaba el periodista. Martínez-Almeida siguió la conversación, diciéndolo que "no lo intentaste". Poco después, se acercó a Juárez y siguieron conservando durante un rato. "Muy maja su hermana, eh", decía el reportero.

"Ahora, el regalo no me lo ha dado", reclamaba Almeida, qué por curiosidad le preguntó de qué se trataba. "Diez euros, era todo lo que puede conseguir", explicaba con humor. "La gente que pasaba por ahí no quería aflojar la mosca", decía el guionista sobre la fallida recolecta que intentó.