Horarios y recorridos de las procesiones de la Semana Santa de Toro 2024

Cuenta atrás para la Semana Santa de Toro 2024, que se celebrará oficialmente del 24 al 31 de marzo.

Recorrido y horarios de las procesiones de la Semana Santa de Toro 2024

Viernes de Dolores 22 de marzo

Procesión de Nuestra Señora de los Dolores, a las 22 horas.

A las 22.00 horas comenzará la procesión de Nuestra Señora de los Dolores como es habitual desde la Iglesia de San Julián de los Caballeros. Según informan desde la Hermandad, se ruega acudir de negro y todas las asociadas a esta Hermandad podrán ir de mantilla en la procesión.

Organiza: Asociación Nuestra Señora de los Dolores

Recorrido: Salida de la Iglesia de San Julián de los Caballeros, San Lorenzo el Real, Bollos de Hito, Puerta del Mercado, Santa Marina, Calle El Sol, para regresar al templo de partida.

Procesión de Nuestra Señora de los Dolores. / M. J. C.

Sábado de Dolores 24 de marzo

Procesión de las Siete Palabras, a las 22 horas

A las 22.00 horas comenzará la procesión de las Siete Palabras, novedad este año, ya que se trata de la primera ocasión en la que procesionará al ser una cofradía fundada este 2024.

Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla

Recorrido: Sale de la iglesia de San Salvado de los Caballeros, para continuar por c/. Judería, c/. Mirabustos, c/. Caballerizas del Conde, plaza Colegiata (lado izquierdo), c/. Mayor, c/. Barrios, c/. El Alcázar , c/. Comedias, para realizar la lectura de las siete palabras rodeando el Alcázar, para continuar por c/. Comedias, plaza Colegiata, donde los hermanos accederán al atrio de la Colegiata para realizar el acto de hermandad.

Crucificado de la Colegiata que la cofradía pretende convertir en su imagen titular / M. J. C.

Domingo de Ramos, 24 de marzo

Bendición de Ramos y Palmas y, a continuación, Procesión de la Borriquilla, a las 11.30 horas

A las 11:30 horas tendrá lugar la bendición de Ramos y Palmas y, a continuación, la procesión de la Borriquilla

Organiza: Asociación Santo Sepulcro y la Soledad

Recorrido: Salida de la iglesia de Santo Tomás, para continuar por la calle Corredera, plaza de Santa Marina, calle Puerta del mercado, plaza Mayor, plaza de la Colegiata, (Calles y plazas cuyos balcones pedimos que sean engalanados) para entrar en la Colegiata donde se celebrará la Eucaristía

Procesión de la Borriquilla / M. J. C.

Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia, a las 21.30 horas

A las 21.30 horas saldrá la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia, desde la iglesia de San Julián de los Caballeros

Organiza: Asociación Santísimo Cristo de la Misericordia

Recorrido: Salida de la iglesia de San Julián de los Caballeros, para continuar por calle El Sol, Santa Marina, Amor de Dios, Arco Postigo, Antigua, Plaza los Cubos, Perezal, Plaza Bollos de Hito, San Lorenzo, para regresar al templo de partida.

Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia / M. J. C.

Lunes Santo, 25 de marzo

Procesión del Santísimo Cristo del Amparo, a las 22 horas

A las 22:00 horas saldrá la procesión del Santísimo Cristo del Amparo desde la iglesia de Arbas

Organiza: Real Cofradía del Santo Cristo del Amparo

Recorrido: Desde la iglesia de Arbas, para continuar por c/ Ancha, puerto de la magdalena, c/Adalia, c/Judería, C/ perezal, Plaza Colegiata donde se dará lectura del manifiesto por Mº Ángeles García Hernández , seguidamente se continuara hacia el Espolón donde finalizará en la Colegiata.

Procesión del Santísimo Cristo del Amparo / M. J. C.

Martes Santo, 26 de marzo

Traslado en Procesión del Santo Ecce-Homo, a las 21.30 horas

A las 21:30 horas, traslado en procesión del Santo Ecce-Homo. Como novedad, la salida se hará desde San Julián de los Caballeros debido al cierre del Convento de Santa Clara

Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla

Recorrido: Salida de San Julián de los Caballeros; continúa por la calle El Sol, Santa Marina, Arco del Reloj, Puerta del Mercado, Plaza Mayor, Bollos de Hito, San Lorenzo, Rejadorada, Rúa de Santa Catalina, Plazuela de Jesús Nazareno y La Soledad y finaliza en la Iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina.

Traslado en Procesión del Santo Ecce-Homo / M. J. C.

Miércoles Santo, 27 de marzo

Vía Crucis Profesional, a las 22:30 horas

Previo a la procesión, a las 19 horas, tradicional Acto De “Vestir Santos” quedando dispuestos para procesionar. A continuación, los Señores Abades obsequiarán a los Abades viejos con el tradicional “Bacalao”. Y a las 22 horas, vía crucis profesional.

Organiza: Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad

Recorrido: Salida de la Iglesia del Santo Sepulcro, para continuar por plaza Mayor, calle Perezal, Calle Judería, Calle Puerta de Adalia, calle Magdalena, puerto de la Magdalena, calle Pajarinas, calle de la Merced, cuesta de las Berceras, plaza de la Colegiata (donde sonará el himno del Cristo de la Expiración Estación 12), paseo del Espolón, para finalizar en la Colegiata, donde se procederá al rezo y canto de las “Cinco Llagas”, finalizando con la adoración de “Jesús Yacente”.

Vía Crucis Profesional / M. J. C.

Jueves Santo, 28 de marzo

Bendición de los Conqueros o “Cagalentejas”, a las 12 horas

Bendición de los Conqueros 0 “Cagalentejas” en la Iglesia Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina.

Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla

Bendición de los Conqueros o “Cagalentejas” / M. J. C.

Procesión del Santísimo Cristo de la Vera Cruz por las calles de Tagarabuena, a las 21 horas

Organiza: Cofradía de la Santísima Vera Cruz

Procesión del Santísimo Cristo de la Vera Cruz / M. J. C.

Viernes Santo, 29 de marzo

Procesión de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla, a las 6 horas

A las 6 horas, sermón del Mandato en la Iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina a cargo del párroco de la ciudad de Toro. A continuación, Procesión de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla.

Organiza: Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla

Recorrido: Salida de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina, Rúa de Santa Catalina, González Calvo, Plaza de San Francisco, Santa Marina (soportales), Amor de Dios, La Reina, Santo Domingo, Cañuelo, Tablarredonda, Judería, Perezal, Plaza de la Colegiata y Espolón, (donde una vez que llegue La Virgen de la Soledad, se realizará la estación de penitencia en la Real Colegiata ante el Santísimo Sacramento) y se depositarán los pasos, procediéndose a un descanso. A las 11 horas, reanuda la procesión por la Plaza de la Colegiata, Plaza Mayor, Puerta del Mercado, Arco del Reloj, Santa Marina, El Sol, Rejadorada, Rúa de Santa Catalina y plazuela de Jesús Nazareno y la Soledad para entrar en el templo de partida.

Procesión de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla / M. J. C.

Procesión oficial de Jesús Muerto, a las 20 horas

En la plaza Mayor, Sermón del Desenclavo a cargo del párroco de la ciudad. Para a continuación, desde la iglesia del Santo Sepulcro.

Organiza: Asociación Santo Sepulcro y la Soledad

Recorrido: Partirá de la propia iglesia, para seguir por plaza Mayor, calle Perezal, calle Judería, calle Monjalbarda, calle San Pedro, calle Cañuelo, calle de la Reina, calle Amor de Dios, puerta del Mercado, plaza Mayor (por delante del Ayuntamiento) para finalizar en el templo de partida.

Procesión oficial de Jesús Muerto / M. J. C.

Sábado Santo, 30 de marzo

Procesión de la Soledad, a las 18:30 horas

Todos los asociados deberán asistir y acompañar con vestimenta negra. Durante el recorrido de la procesión, si ello fuera posible con la ofrenda encendida.

Organiza: Cofradía Virgen de la Soledad

Recorrido: Rezo del Rosario y oración del Vía Matris. Para continuar con la procesión partiendo de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina para continuar por calle Santa Catalina de Roncesvalles, Rejadorada, San Lorenzo, La Glorieta (pasando por delante del Ayuntamiento), Plaza Mayor (pasando por delante de la iglesia del Santo Sepulcro, donde estará la imagen de Cristo Yacente), Puerta del Mercado, El Sol, Rejadora, rúa de Santa Catalina de Roncesvalles y plazuela de JesúsNazareno y la Soledad, para regresar al templo de partida (donde se despedirá a la Virgen con el cante a la Salve).

Procesión de la Virgen de la Soledad / M. J. C.

Domingo de Resurrección, 31 de marzo

Procesión del Jesús Resucitado, a las 12 horas

Organiza: Asociación Santo Sepulcro y la Soledad

Recorrido: Salida de Jesús Resucitado de la Iglesia del Santo Sepulcro, para continuar por calle Zapateros, calle Antigua, calle del Amor de Dios, puerta del Mercado (hasta la Glorieta) donde se producirá el encuentro con la Virgen, que previamente ha salido de la Colegiata, para continuar por paseo del Espolón, calle Mayor, hasta llegar a la plaza Mayor. Al producirse el encuentro, se realizarán las “tres venias”, retirando el velo de luto de la Virgen en la tercera venía.