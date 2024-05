Respondiendo a la pregunta que, en plena vía pública, me formulaba un lector sobre los cinco días destinados por el presidente del Gobierno a reflexionar, le diré que ni se me ocurrió escribir una sola línea porque el resultado final lo sabía de antemano, lo cual me ha permitido ganar alguna que otra apuesta. Siempre mantuve que se trataba de una pamema y el tiempo me ha dado la razón. Sánchez es un gran actor, al estilo de la histriónica y dramática Marisa Paredes, y se monta muy bien los dramas, comedias y tragedias que representa, incluida alguna ópera bufa, monólogos y tragicomedias.

Ya lo dijo, en plan neandertal, el ministro Oscar Puente en una de las muchas loas salidas de su boca: Sánchez es "El puto amo". Ahí lo tiene. Renunciar al Falcon, a las Marismillas que reservaron desde Moncloa en plena reflexión para este puente de mayo madrileño, y todo lo que el poder pone a su alcance es mucho pedir para un hombre ambicioso como Sánchez. Se resiste. No pasó por su cabeza lo de marcharse. Una experta en lenguaje no verbal me comentaba que nos ha tomado el pelo a propios y extraños. Es "El puto amo". Los analistas ya advierten sobre lo que está por llegar a partir de ahora. La prensa libre y el poder judicial están en peligro de extinción tal y como los conocemos.

Siguiendo en su línea de "hombre de las cavernas" como lo definen algunos, el ministro Puente que, trabajar, lo que se dice trabajar, no trabaja mucho ya que su tiempo lo reparte entre las redes sociales y los viajes, ha celebrado lo que ya se sabía, la continuidad de Sánchez, mostrando su alegría en "X" con un meme que no está pasando inadvertido. Una imagen del actor Dwayne Johnson, con la leyenda "¡Let’s go!" (vamos), en una actitud violenta y un tanto salvaje. Eso es lo que da miedo del ministro de transportes, su actitud beligerante tan alejada de la concordia y la paz.

Se ve que a Puente le van los duros. No es la primera vez que recurre a Hollywood para dar apoyo al jefe del Gobierno que, además de "El puto amo" es, en plan far west, "el puto sheriff" como decía un analista político.

