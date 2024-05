El INE ha hablado, a través de la Estadística de Violencia Doméstica y de Género, sobre la violencia que no cesa en España y que no es otra que la violencia que se ejerce contra las mujeres. La cifra registrada en 2023 ascendió a 36.582 mujeres maltratadas, la cifra más alta desde que se tienen registros. La estadística certifica que seis de cada diez mujeres que fueron víctimas en 2023 tenían entre 25 y 44 años. El mayor repunte se dio entre las que tienen una edad comprendida entre los 45 y 64 años, que se ha disparado un 51% en los últimos doce años.

Estas cifras me espeluznan. Lejos de acabar con el problema, aumenta considerablemente. Todo el dinero malgastado por la entonces ministra Irene Montero en campañas que no condujeron a ninguna parte, ha sido inservible. Son otras las políticas que hay que llevar a cabo. Políticas eficaces y eficientes. Si cabe, más rigurosas. Menos decir y más hacer. Menos propaganda y más protección a las mujeres con el consiguiente castigo ejemplar para los maltratadores.

Da la sensación de que ese tipo de violencia en concreto nunca se va a acabar. Los más jóvenes entran en el juego y adoptan roles de mayores. Y al hablar de los más jóvenes me refiero a los adolescentes, a todos los que en la edad del pavo, cuando se echan novieta, empiezan a querer controlar su vida. No es una generalización, es un hecho fácilmente conprobable y sobre el cual se ha puesto el acento en muchos episodios, narrados por las propias víctimas, que no dejan lugar a duda alguna.

Ninguna mujer que caiga en manos de un maltratador está libre, exista o no relación. Las denuncias no mienten: el 42,2% mantenía una relación de pareja o expareja de hecho y el 34,7% eran novias o exnovias. La condición de "ex" como se ha visto en tantos casos no exime a la mujer de convertirse en víctima.

Por cierto, la estadística indica que el número de víctimas fue mayor que el de personas denunciadas, con una relación de 1,2 víctimas por cada persona denunciada. A ello se añade que 399 personas figuraron como denunciadas y víctimas a la vez.

