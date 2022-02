Saulo Hernández, técnico del CB Zamora Enamora, señaló hoy en rueda de prensa que la contienda que aguarda a su equipo en Ponferrada será "más complicada" que la que jugó y ganó el pasado sábado ante el líder, Tekno Zornotza. Sensación que, a mayores de las cualidades del rival, tiene debido a anteriores partidos entre semana y actuaciones poco brillantes tras realizar un gran partido frente a alguno de los "gallitos" de la LEB Plata.

El entrenador zamorano apuntó precisamente a esa confianza que se muestra tras ganar un encuentro importante como "el mayor problema" con el que lidiar en tierras leonesas. Ganar al líder "desde fuera puede parecer una ventaja" pero, para Saulo Hernández, "con un equipo tan joven como este, no lo es". "Lo que nuestros jugadores han escuchado en las últimas 48 horas es que son muy buenos, que estuvieron muy bien ante el líder y que pueden ganar a cualquiera. Pero, ya nos ha pasado más veces este año ante Clavijo y Algeciras, que después no rendimos al máximo. Y si salimos pensando que nos va a valer con menos del 100%, perderemos con casi toda seguridad", comentó el técnico.

Hernández señaló que, si bien la carga de partidos se ha elevado en estas semanas, es un aspecto menor que, incluso, "puede venir bien" a sus jugadores. "Creo que tenemos la suerte de que esta racha de partidos nos ha pillado casi a nuestro mejor momento a la hora de contar con el máximo número de jugadores. Aunque tenemos algún jugador tocado, contamos con una plantilla larga y el número de partidos se agradece, ya que los jugadores lo que quieren es competir y así tienen más oportunidad para ello", indicó, desdeñando que eso pueda pasar factura ante el próximo rival, apuntando también que "las rotaciones se ajustarán a lo que pida el partido".

Un adversario, CB Ponferrada, al que Saulo Hernández catalogó como "un equipo puntero de la clasificación", que además se crece como local, contando con una cancha "en la que pocos han sido capaces de ganar, perdiendo equipos como Ourense o Burgos". "Son un rival que conocemos bien de otras temporadas, un equipo muy intenso y con un elevado potencial físico. Dirigidos por Barrios, defienden a toda la cancha con un nivel de contacto alto y fuerzan muchas pérdidas de balón", expuso Saulo Hernández, que también destacó sobre los leoneses su "alta anotación y capacidad de rebote".

Para salir airoso de Ponferrada, Saulo Hernández apuntó que la principal clave será "igualar el entusiasmo y entrega" de los locales, a mayores de "controlar el rebote propio y defender bien, especialmente las transiciones", pues se trata de un oponente al que le gusta jugar rápido. Un ritmo de partido que, según el técnico del Zamora Enamora, su equipo puede asumir. "No renunciamos a jugar rápido, entendiendo que no es lo mismo que jugar acelerado. A todos nos gusta atacar al contragolpe porque es más fácil anotar con la defensa descolocada, pero también es verdad que, si no puedes hacerlo, tampoco está mal madurar la ofensiva hasta tener una buena oportunidad de anotar", razonó, subrayando estar "muy contento con el manejo del ritmo" ahora mismo por parte de sus jugadores.