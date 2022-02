Saulo Hernández, técnico del Zamora Enamora, afirmó que espera que sus hombres pongan sobre la pista "el 300%" en el duelo que tendrá lugar en el Ángel Nieto frente al CB Zornotza, líder de la Conferencia Oeste de LEB Plata. El entrenador del CB Zamora apuntó que, tras el mal partido ante el CB Clavijo, el equipo no puede hacer otra cosa que entregarse al máximo pese a la dificultad que entraña un rival del que se deshizo en elogios.

"La derrota ante CB Clavijo hizo daño pero, el que más la sufrió fui yo", confesó Hernández, argumentando que poco importan los balances a estas alturas de campeonato y que lo realmente importante es no rebajar el nivel de rendimiento en pista. "Hay que ser muy consciente de que el balance es algo real pero, a la vez, muy ficticio porque la liga está muy igualada. Quizá hayan pasado ya unos días y puede haber quedado atrás, pero yo no me olvido del mal partido que jugamos ante CB Clavijo. Hicimos un muy mal partido. No un partido decente o regular, un mal partido, sin excusa alguna, tras superar a Tizona Burgos", razonó el técnico, añadiendo: "en apenas cinco días hemos demostrado que se puede ser capaz de competir y ganar a un equipo de la zona alta de la tabla, para que después te saque de la cancha un equipo que está en la zona media-baja de la clasificación". Una derrota que sufrió particularmente pues no fue capaz de "en el estado de ánimo que se encontraba el grupo, convencer al equipo de que había que tener la suficiente humildad como para ir a La Rioja y entender que, si no se da el cien por cien, somos un equipo de lo más vulgar", aseverando que "era una experiencia que ya se tuvo frente Algeciras y que sabía que podía pasar" y responsabilizándose de este hecho.

Por todo ello, Saulo Hernández ve el duelo frente a Zornotza como "una oportunidad " de redimirse "de las sensaciones tan malas que ofrecimos en el encuentro anterior", ni más ni menos que contra el líder. Un rival del que señaló "es un auténtico equipo, que obtiene más rendimiento que sus individualidades y que domina cada parcela". "Un clásico de la categoría, que estuvo a un partido de ascender" al que, como ocurre con el resto de rivales, se enfrentarán "con todo el respeto, pero ningún miedo".

El entrenador del Zamora Enamora confía en que su grupo "siempre se ha recuperado de una derrota" y que, el hecho de jugar en casa y frente al líder, se deje notar en pista. "Esta semana ha habido más tensión competitiva que de costumbre, fruto de ese mal partido que obliga a dar tu mejor versión en la siguiente oportunidad", indicó, para subrayar que si tiene "que motivar a alguien, cuando viene el líder y ante la afición del Ángel Nieto" tiene que "dejar el baloncesto", dando a entender que esa motivación que pudo faltar en el último envite "tiene que venir de serie esta semana". "No sea salir al 300% del minuto 1 al 40 este sábado", concluyó.

Manu Vázquez: El mejor fichaje de invierno

En relación al partido ante CB Zornotza, y antes de analizar la semana, Saulo Hernández tuvo a bien destacar "el comportamiento ejemplar" que ha tenido Manu Vázquez durante su recuperación hasta estar disponible esta semana. Un regreso que, según indicó el técnico, supone "el mejor fichaje de invierno posible" para el Zamora Enamora.

"Ha sido todo un profesional, no ha parado de animar y estar siempre como parte activa del equipo. Además, en su trabajo diario, se ha esforzado y está mejor físicamente de como estaba en pretemporada. Espero que su adaptación sea inmediata y pueda aportar con su físico privilegiado tanto de alero como ala-pívot, bien sea en ataque o en defensa, cosas diferentes al resto de los jugadores por sus características", comentó el entrenador, afirmando que "estará este sábado" a su disposición, si bien no sabe "si jugará 0, 2, 7 o 17 minutos" pero que, regresará si se considera que puede aportar. "No tenemos prisa, sabemos por el proceso que ha pasado", destacó Saulo, antes de afirmar que es " el mejor fichaje de invierno que se podía hacer".