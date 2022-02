Saulo Hernández se mostró ayer pletórico de satisfacción y seguramente no sólo por la victoria sino porque su equipo fue capaz de recuperar su identidad tras el patinazo de Logroño: “Hoy ha sido un día redondo: -aseguró el técnico zamorano tras el partido- ganamos en casa, hubo una gran entrada en el pabellón, fue una actuación coral de toda la plantilla, el equipo ha transmitido esa actitud de esfuerzo colectivo tremendo y además hemos ganado. Además, lo hemos hecho con solvencia frente a un rival que no había perdido de más de cuatro o cinco puntos hasta el momento”.

“En el deporte profesional, los entrenadores tendemos a alegrarnos demasiado de lo que pasa, pero nos merecemos días así para disfrutar y ya comenzaremos mañana a pensar en Ponferrada”, añadió Saulo Hernández.

El entrenador del Zamora Enamora valoró además el esfuerzo en defensa que realizó ayer su equipo: “Nunca me gusta poner énfasis en las actuaciones de uno solo de los equipos porque habría que ver si ellos han tenido más o menos acierto contra otros rivales parecidos a nosotros. Pero diseñamos un plan de partido y los jugadores han creido en él a muerte. Teníamos muy claro que había que fijar al norteamericano Cremo y a Agbeko que está realizando una gran temporada en el juego interior, y lo hemos conseguido”.

Hernandez Bris destacó que sus jugadores más jóvenes “Hayan comprendido hoy que se puede cambiar el ritmo de un partido desde la defensa, y lo han hecho con pasión y acierto”. “Al comienzo de la temporada dije que me gustaba este equipo, hombre por hombre, creo que es el mejor grupo que he tenido. Y me reafirmo en que es un equipo que puede ganar a cualquiera pero nos puede sacar de la pista también cualquiera como nos ocurrió contra Clavijo. Y la prueba son los resultados que se han producido hoy: Ourense ha perdido contra Navarra y Morón ha roto una racha de victorias frente a Melilla”.