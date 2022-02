Manu Vázquez, jugador del Zamora Enamora, afirmó hoy en rueda de prensa que tiene "el alta médica, desde el lunes" después de sufrir una grave lesión a principio de la temporada y ya se ha "incorporado a los entrenamientos" del equipo del CB Zamora, por lo que está listo para "volver a jugar". Una gran noticia que le convierte en un importante refuerzo para el tercer clasificado de la Conferencia Oeste de LEB Plata.

Vázquez, afirmó que sus sensaciones son buenas, pese a tener la recuperación muy cerca y llevar apenas un puñado de entrenamientos con el grupo. "No he parado de hacer cosas durante la rehabilitación dentro de lo que físicamente podía realizar. Así, a la hora de volver el lunes a los entrenamientos, no ha sido tan duro como podría haber sido", indicó, señalando que "aún así, se notan los cuatro meses sin competir porque desde marzo no juego un partido, como quién dice".

El jugador del Zamora Enamora regresa con fuerza a las pistas y tiene ganas de contribuir a la buena dinámica del equipo esta temporada. "Al equipo tengo muchas ganas de ayudarle en todas las facetas, en cualquier parte del juego. Da igual si es atrás, adelante, en un puesto o en otro. Donde sea, lo que decida Saulo", comentó Vázquez, asegurando que "mentalmente ha sido duro pero he vivido el día a día con el equipo, involucrado desde el principio, y espero que poco a poco pueda sumar al grupo. Me encuentro bien físicamente pero me faltan minutos y tengo lógicas carencias de ritmo, de sistemas... pero con el paso de los días espero mejorar y contribuir".

Sobre la notable trayectoria del CB Zamora esta temporada, el altero afirmo que cuando fichó por el Zamora Enamora "no tenía ningún pensamiento ni objetivo". "Hablé con Saulo y, lo que quería, era disfrutar del baloncesto y ayudar al equipo lo máximo posible. Nunca pensé en qué posición podría estar el equipo", razonó, apuntando que "tercero es una muy buena posición pero, en esta liga, de un día para otro puedes estar séptimo y el balance puede variar, puedes mejorarlo o empeorarlo fácilmente porque todos los rivales son muy complicados".