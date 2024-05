"Sin la energía de la afición no estaríamos aquí"

David Movilla ha recalcado durante a semana la preocupación por la capacidad goleadora que ha mostrado a lo largo de la Liga el San Sebastián de Los Reyes, aunque confía en el buen redimiento que ha mostrado el Zamora en la primera eliminatoria de cara a la final que disputarán los rojiblancos contra la UD Sanse.

Movilla quiere que la afición despida al equipo esta tarde como se merece tras la gran temporada que han hecho: "Va a ser un partido bonito para la gente y sufrido para los entrenadores". En este sentido, Movilla señaló respecto a su rival en el banquillo el jovencísimo Pablo Álvarez que "le sigo desde hace un tiempo y alguna vez nos hemos intercambiado mensajes y tenemos conocidos en común. Sigo su trayectoria y sé que es un técnico que siente su vocación como la siento yo. Me siento identificado con él porque también yo con 23 años estaba en Tercera División entrenando y ya peino canas. Lo veo con esa ilusión y esa pasión de un entrenador joven pero con suficiente preparación. Está haciendo muy bien las cosas. Yo sé cuando hay un entrenador al frente de un equipo y aquí lo identifico claramente. Ya lo hizo muy bien en el Navalcarnero y en el Izarra. Me consta que es un entrenador con presente y con futuro aunque en esta "industria", su futuro no solo lo marcará su trabajo y los resultados, sino también otros aspectos y seguro que los maneja mejor que yo y que le irá mejor que a mi"

David Movilla reconoció que le gustaría que el partido de vuelta hubiera sido en casa "porque tendríamos ese factor de nuestro lado pero no es el caso y les favorece a ellos como también el haber acabado segundos. Vamos a tener que ganar para conseguir ese reto. En ese sentido, ni en el primer sorteo ni en éste hemos sido afortunados pero tampoco el Sanse debe estar contentos con el sorteo. Yo disfruto jugando en casa pero jugar con la energía que nos dio la afición el otro día, al equipo le beneficia y hace estos retos más posibles".

"Tengo la convicción -añadió el entrenador del Zamora- y algún jugador también me lo ha comentado que, el otro día, si no llega a haber esa energía de jugar en casa, yo no estaría ahora mismo aquí. Somos seres emocionales, y los jugadores necesitan ese aliento porque ver el Ruta como se vio el otro día fue impresionante, ya no pensando en el número sino en que los que vinieron, jugaron el partido, y cuando es así, eso que se suele decir que juegas con doce, es una realidad. Hubo algún jugador que hizo 18 kilómetros, otro 17, y a una alta intensidad. Eso es una salvajada y, cuatro días después, todavía no habían podido realizar un entrenamiento a tope. Y eso, si no hay ese aliento y esa energía es imposible. Esa energía no sólo fue el domingo sino durante la semana con pequeños detalles, gestos de aficionados, de alguna empresa que ha puesto carteles por la ciudad, detalles que juntos cambian la energía de un equipo, de una ciudad y una provincia. Es mérito de todos, esa eliminatoria la gana la provincia entera", añadió David Movilla.

"Voy a estar muy orgulloso de esta temporada, pase lo que pase al final, por lo que están haciendo estos chicos", concluyó.

5.803 entradas vendidas ayer

La marcha de la venta de entradas para el partido contra el UD Sanse continúa a un ritmo muy alto hasta el punto de que este encuentro puede deparar una de las mejores entradas que ha generado el Zamora CF contra un rival de su misma categoría. A medio día de ayer sábado se habian alcanzado ya unas 5.803 entradas y habrá que esperar cuántas se reparten durante el día de hoy en las taquillas del Estadio Ruta de la Plata. Las entradas para el público general serán de 9 euros en fondos, 12 euros en preferencia y 15 euros en tribuna, y los aficionados del San Sebastián de los Reyes serán ubicados en Preferencia. El precio de la entrada de los niños no socios será de 5 euros.