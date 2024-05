El CB Zamora busca certificar la final del play-off a LEB Oro

El CB Zamora Enamora vuelve esta tarde al pabellón Ángel Nieto, escenario que hace dos semanas fue testigo de cómo se le escapaba el ascenso directo a LEB Oro ante Odilo Cartagena que levantó la renta de 9 puntos con la que llegaban los zamoranos. Tras recomponerse anímicamente de varapalo que supuso no lograr el objetivo por la vía rápida, en el equipo y en el club ya tienen otro horizonte al que mirar: el del camino largo del play-off en el que se encuentran inmersos, pero, eso sí, con el factor cancha a favor. De este modo, tras superar en el Carolina Marín al Ciudad de Huelva por un incontestable 58-78, la plantilla de Saulo Hernández recibe a su rival onubense con muchas ganas de ponerse de nuevo delante de su fiel afición, pero también con la cautela que ofrecer la experiencia vivida.

Así lo trasladan desde el vestuario y también desde el cuerpo técnico con su entrenador a la cabeza, quien expuso cómo ve él la situación. "Hemos hecho una buena primera parte, pero quedan 40 minutos. Creo que sería una falta de humildad y de respeto al rival pensar que, por haber ganado el primer combate, un conjunto como Huelva no puede levantar la eliminatoria", y es que reiteró que "en el deporte existen las remontadas".

Ese es el mensaje que se desprende desde la entidad, y lo cierto es que en el vestuario se tiene un respeto máximo por un equipo que ha estado toda la temporada en la parte alta de la tabla de clasificación, y que ha sido uno de los mejores equipos de la categoría y segundo del Grupo Oeste durante gran parte del curso, disputándoles en algún momento el liderato. De hecho, todos esperan un Ciudad de Huelva que imponga un baloncesto mucho más agresivo en cancha, con un ritmo alto y una apuesta por el tiro exterior, aunque en el deber de los locales estará la obligatoriedad de frenarlos y evitar que tomen oxígeno. De hecho, la idea de todos es afrontar esta vuelta como si fuesen 0-0 en el marcador y poder plantarse en la gran final (que será ante CB Prat o Albacete) con la inyección moral que solo dan las victorias.

El rival

En el cuadro visitante, aunque no ofrecieron ante el CB Zamora su mejor versión, destacan hombres importantes como es el caso de Chabi, David Gómez o Cárdenas que, junto al resto, llegarán a la capital sin nada que perder y dispuestos a poner en jaque a una defensa zamorana que deberá ajustarse más que nunca para evitar sorpresas o que el oponente vuelva a creer en sus opciones de remontada. De hecho, el entrenador de los onubenses, Íñigo Núñez, admitió que, aunque es consciente de que están eliminados al 99%, van a intentar apurar esa mínima "llama de esperanza", sabedor de que los suyos no estuvieron acertados "con un nefasto porcentaje de tiro". "Si hay alguna mínima opción queremos aprovecharla", añadió el entrenador quien es consciente de que "no estuvimos a la altura en la ida".

Enfrente, en el CB Zamora tratarán de repetir la buena imagen ofrecida en Huelva donde Jonas Pauksté volvió a ser clave para los suyos, con un 40 de valoración y 21 puntos, complementado, eso sí, con el buen hacer de sus compañeros que estuvieron acertados en pista para regresar con un amplio triunfo que sí parece definitorio que de forma interna vez como provisional hasta que concluyan los cuarenta minutos de eliminatoria restante.

Como es habitual, el encuentro contará con la rifa del descanso y la participación de la cantera durante el tiempo de asueto. Se espera, por tanto, un gran ambiente en el pabellón zamorano que abrirá la taquilla a las 18.00 horas para que los más rezagados puedan adquirir sus entradas y unirse a la marea azul.