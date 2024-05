Naspler, jugador del CB Zamora: "Afrontamos el partido como si fuésemos 0-0"

Costó recuperarse anímicamente del golpe que supuso perder el salto a LEB Oro ante Cartagena, pero en el CB Zamora ya están centrados en su nueva realidad. El equipo de Saulo Hernández afronta la vuelta de las semifinales por el ascenso ante Ciudad de Huelva con una renta de 20 puntos, pero todos en el seno del vestuario dejan claro que comenzarán el choque de este sábado en el Ángel Nieto (19.00 horas) dispuestos a acabar con una victoria. Así lo confirmó Toni Naspler quien señaló que “en este momento de Liga no hay ningún partido tranquilo. Será un partido de semifinales de ascenso a LEB Oro en el que ellos saldrán sin nada que perder, y nosotros lo afrontaremos como si fuésemos 0-0 e iremos a ganarlo”. Naspler espera un rival “más agresivo” del que se enfrentaron el pasado sábado que “querrá correr más, tirar más a canasta y buscarán un acierto en el tiro de tres que no tuvieron en la ida. Es el nivel que tendrán que poner si quieren competir la eliminatoria”. Así, el catalán confirmó que, una vez superado lo ocurrido, algo que a él personalmente le costó asimilar, existe una deuda pendiente con la ciudad y con la afición que tratarán de subsanar, aunque antes tendrán que cerrar esta eliminatoria y superar una última ante el ganador de Prat- Albacete. “Será quien tenga que ser. A un partido todo el mundo puede ganar y una eliminatoria con 9 puntos de ventaja no significa nada”, concluyó el jugador que confesó que llegan a esta recta final “con ganas”, a pesar de todo el desgaste físico que pueda existir. “Llevas entrenado 8 – 9 meses para jugar estos partidos, y hay que darlo todo”.

Saulo Hernández: “En el deporte, existen las remontadas”

Por su parte, Saulo Hernández, entrenador del CBZ, volvió a mostrarse prudente a pesar de la gran ventaja con la que acuden a este encuentro. “Entendemos la sensación que se puede transmitir con un +20 pero la realidad en el vestuario es distinta. Respetamos mucho a Ciudad de Huelva y si están entre los mejores 8 equipos es por algo”, recordando, además, que los onubenses estuvieron muchas semanas como segundos clasificados. Con ello, insistió en que “nosotros planteamos el partido igual que hicimos ante Cartagena, pensando que vamos 0-0”. Sobre este asunto, recordó que en el deporte existen las remontadas y se mostró a favor de “entender que hemos hecho una buena primera parte, pero quedan 40 minutos, y sería pecar de falta de humildad o de respeto al rival pensar que ellos no nos pueden ganar de 20. No nos consideramos mejores que Ciudad de Huelva, tampoco peores, y en la primera parte hemos conseguido esta renta, pero vamos con la misma sensación que si fuéramos 0-0 porque si no, lo lamentaremos”.

El técnico zamorano confesó que no fue fácil resetar la cabeza de sus jugadores, pero ahora solo piensan en volver al Ángel Nieto y seguir haciendo historia y es que, si pasan este sábado, será la primera vez que el club llegue a una final a LEB Oro a través del play-off, y “es el primer partido de toda la temporada en el que si las cosas van mal, nos vamos para a casa. Por eso necesitamos a la afición, y pedimos un esfuerzo extra para empujarnos si las cosas se ponen complicadas”.

Para acabar el entrenador confesó jugaron peor ante Huelva que ante Cartagena, y abogó por mejorar el rebote ofensivo, controlar el ritmo de partido para que no sea un correcalles y detalles tácticos ante un oponente que desembarcará dispuestos a todo, apostando por el contraaatque y tiro exterior. “Espero un equipo que llega sin nada que perder, sin presión y ahí es cuando mejor juegas, por lo que nosotros debemos mostrar seriedad y entereza en los malos momentos si vienen”, concluyó.