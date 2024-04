Diego Soto, entrenador del Balonmano Zamora Enamora: "Los jugadores lo dieron todo"

Diego Soto, entrenador del Balonmano Zamora Enamora, señalaba ayer al acabar el encuentro que "los jugadores se dejaron todo" en la cancha, pero no pudieron evitar una derrota que llegó fruto del esfuerzo y el desgaste ante un rival que aprovechó sus ocasiones.

"El compromiso creo que se ve. Lo hemos dejado todo en la cancha, pero hemos perdido una vez más", comentaba el leonés, señalando: "eso se produce por diversos motivos. En primer lugar, porque hay momentos en ataque que somos incapaces de hacer gol y, mantener el partido así, lleva mucho esfuerzo, lo que permite al rival llegar al tramo final dominando el partido. También porque hemos contado solo con cuatro jugadores para la primera línea y, teniendo en cuenta el desgaste que sufrimos para hacer cada gol, ha llegado un momento en el que física y mentalmente el rival era superior".

En la primera mitad, el equipo de Soto atacó bien la zona central de la defensa rival, pero tras el descanso no tuvo huecos entre los postes. Un hecho del que fue consciente Soto, asegurando que "no hubo claridad para explotarlo" tras el intermedio. "Para jugar así hay que hacerlo bien sin balón y ser peligroso desde fuera, cosa que no logramos ser, lo que permitió al rival cerrarse bien atrás y obligarnos a un esfuerzo extra. Un esfuerzo que nos llevó a cometer errores", analizó el entrenador leonés.

En cuanto al debut de Darío Torres, Soto afirmó que "saltó con ganas de hacerlo bien" y que fue "una lástima ese golpe en la rodilla" que se llevó y dejó sin más minutos de juego a "un jugador vertical que lo hizo bien". Una muestra de la presencia que podrá tener la cantera en al recta final de liga, "siempre que haya posibilidades", pues el objetivo sigue siendo "que el compromiso sea el máximo y luchar por cada partido", según apuntó el entrenador.

En busca de una victoria para la afición

Por su parte, Agustín "Cache" Forlino, afirmó al término del encuentro que los jugadores acabaron "tristes con el resultado, una vez más", pero dispuestos a "seguir trabajando para dar una alegría a toda la gente que apoya al equipo".

"Desde que yo llegué, creo que la dinámica de entrenamientos ha sido muy buena y estamos tratando de lograr esa victoria. Parecemos los ratoncitos que van corriendo detrás del queso, pero vamos a seguir corriendo, trabajando y entrenando para poder dedicar un triunfo a toda esa gente que viene al pabellón a hacer el aguante", dijo el arquero.

"El equipo se está esforzando mucho y la verdad que a veces no tenemos suerte, otras tomamos decisiones y en otras el arbitraje no es el mejor, pero nada es excusa para no lograr la victoria", comentó Cache, añadiendo: "estamos descendidos y ahora lo que está en juego es el orgullo propio de cada jugador por ganar y lograr cambiar la dinámica por la gente, la institución, los jugadores. Por todos", comentó Cache.