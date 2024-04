Las Guerreras de O'Mullony sacan el billete a los Juegos Olímpicos

La selección española femenina de balonmano, con la zamorana María Prieto O'Mullony en sus filas, selló hoy su billete a los Juegos Olímpicos de París al derrotar por 23-26 a Argentina en un difícil encuentro para las Guerreras, que estarán a París gracias al resto de resultados de la jornada en el Torneo Preolímpico de Torrevieja.

Con la victoria de Países Bajos sobre República Checa, España tenía la opción de asegurar su presencia en los próximos Juegos Olímpicos. Y, quizá, esa posición atenazó durante minutos al conjunto de Ambros Martín que no pudo en toda la primera mitad con una Argentina que hizo pesar su urgencia por ganar para no verse eliminada una vez más en un preolímpico.

Lara González, bastión defensivo de Las Guerreras, celebra un tanto con la grada / Efe

Argentina tomó mando en plaza y con 3-1 a su favor puso rumbo a la victoria, maniatando bien a un ataque español que no acaba de ser tan eficaz como en la primera jornada y no podía compensar las pérdidas de balón en transiciones o una zaga hundida. Aun así, Las Guerreras no perdieron la fe y se engancharon a su rival con el buen hacer en ataque de Jennifer Gutiérrez y Paula Arcos.

Al final, el esfuerzo acabó por tener reflejo en el marcador y España cruzó el ecuador del partido igualado con una Argentina que empezaba a acusar el esfuerzo (14-14).

Una soberbia segunda mitad

Con más firmeza en defensa, donde dio un paso adelante, y menos pérdidas de balón, Las Guerreras tomaron ventaja por primera vez en el electrónico a los dos minutos de la reanudación. La renta para España llegó a ser de tres tantos, pero un par de errores, permitieron a Argentina llegar con todas las opciones del mundo a la recta final. Un desenlace donde una exclusión de las albicelestes, dos paradas de Merche Castellanos y la toma de responsabilidad tanto de Sole López como de Jennifer Gutiérrez (MVP del partido) dieron el ansiado billete a los Juegos Olímpicos al combinado nacional español.

Las puertas de París se abren para Omu

La presencia asegurada de la selección absoluta femenina de balonmano abre de par en par las puertas a que, después de tiempo, haya una deportista zamorana en la Villa Olímpica este verano. Y es que, María Prieto O'Mullony es una habitual en la convocatoria de Las Guerreras, participando activamente en sus actividades desde el pasado verano.

La canterana del Balonmano Zamora ya disputó el pasado Mundial con España, ha jugado cinco de los seis encuentros de la exitosa clasificación para el próximo Europeo y también es parte del logro en el Preolímpico de Torrevieja donde, si bien ante Argentina no jugó, aportó un gol en el duelo ante República Checa y posiblemente salte a la cancha el domingo ante Países Bajos.

Aun así, restan meses para la cita en París y habrá que esperar qué ocurre de aquí a final de temporada, cuando se facilite la lista definitiva de jugadoras de la selección.